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亚洲 | 2014年 4月 17日 星期四 08:59 BJT

《汇市简讯》澳元/美元上扬，因美元全线疲软

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* 澳元/美元报0.9390，略高于昨日高点0.9388

* 得到美元全线走弱和风险偏好上升的支撑

* 东京以外的澳元/日圆买盘也提供了支撑

* 0.9400之前有卖盘，0.9420/25处形成阻力

* 关注亚洲股市(完) (翻译 张荻； 审校 戴素萍)
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