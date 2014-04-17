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亚洲 | 2014年 4月 17日 星期四 09:02 BJT

港报社评：盛事基金效果不彰，糊涂帐涉污垢应了断--明报4月17日

审计署审核盛事基金实施情况，发现由评审申请到管理执行都有问题，包括涉及“笃数＂操作，夸大项目对创造就业和吸引旅客的成效，最值得关注者，是部分主办机构就资助运用不明不白，个中隐含利益输送、利益冲突等嫌疑状况，使盛事基金有可能成为不法情事之根源。

根据审计报告揭示，负责审批盛事基金的评审委员会，6名非政府成员中，有2名出席率特别低，审计报告认为， “出席率偏低，可能令他们无法积极参与评审工作，导致政府在评审和甄选盛事时，无法恒常地取得他们的专业意见＂。评审申请在盛事基金运作，应属重中之重，其管治水平从评审开始就有问题，整体表现难以寄予厚望。

关于“笃数＂，有两方面情况：（1）政府在2012年4月曾向立法会呈报已举办的盛事，有90万人参与，包括17万名非本地旅客，不过，审计报告指出活动在露天地方举行，而且主办机构与当局并未协定点算人数方法，当局亦甚少查核，报告言下之意对参与人数存疑。（2）当局称基金成立至2012年3月，已批准资助的16个项目，在盛事举行期间共创造了1 万个有薪职位，审计报告指出从主办机构申报的有薪职位，“这个数字极有可能夸大＂。

盛事基金于2009年5月成立时，主旨在吸引享誉国际的盛事来港举行。事实上，2012年5月之后，按原旨举办的盛事，一个也没有，盛事基金按娱乐元素资助的盛事亦持续减少。从这些情况显示，盛事基金的功能大幅萎缩，加上大笔糊涂帐折射评审不力、监管不严而暴露的缺漏，这个基金无必要持续下去，应该结束。(A04)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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