港报社评：盛事基金效果不彰，糊涂帐涉污垢应了断--明报4月17日

国际油市：OPEC秘书长称必须看到全球库存降至更接近五年均值
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。
审计署审核盛事基金实施情况，发现由评审申请到管理执行都有问题，包括涉及“笃数＂操作，夸大项目对创造就业和吸引旅客的成效，最值得关注者，是部分主办机构就资助运用不明不白，个中隐含利益输送、利益冲突等嫌疑状况，使盛事基金有可能成为不法情事之根源。
根据审计报告揭示，负责审批盛事基金的评审委员会，6名非政府成员中，有2名出席率特别低，审计报告认为， “出席率偏低，可能令他们无法积极参与评审工作，导致政府在评审和甄选盛事时，无法恒常地取得他们的专业意见＂。评审申请在盛事基金运作，应属重中之重，其管治水平从评审开始就有问题，整体表现难以寄予厚望。
关于“笃数＂，有两方面情况：（1）政府在2012年4月曾向立法会呈报已举办的盛事，有90万人参与，包括17万名非本地旅客，不过，审计报告指出活动在露天地方举行，而且主办机构与当局并未协定点算人数方法，当局亦甚少查核，报告言下之意对参与人数存疑。（2）当局称基金成立至2012年3月，已批准资助的16个项目，在盛事举行期间共创造了1 万个有薪职位，审计报告指出从主办机构申报的有薪职位，“这个数字极有可能夸大＂。
盛事基金于2009年5月成立时，主旨在吸引享誉国际的盛事来港举行。事实上，2012年5月之后，按原旨举办的盛事，一个也没有，盛事基金按娱乐元素资助的盛事亦持续减少。从这些情况显示，盛事基金的功能大幅萎缩，加上大笔糊涂帐折射评审不力、监管不严而暴露的缺漏，这个基金无必要持续下去，应该结束。(A04)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。
路透吉隆坡4月27日 - 马来西亚棕榈油期货周四回吐涨幅收低，因为 投资人在市场触及两周高点后获利了结。 指标7月棕榈油期货 收跌0.3%，报每吨2,506马币(576.75美 元)，盘中曾触及4月14日以来高点2,545马币(林吉特)。 成交量为51,302口。 “市场在区间交投，有一些获利了结，”一名吉隆坡期货交易员表示 。 棕榈油最近受到出口疲弱以及产量增长预测造成的偏空人气打击。本 周料连续第三周下跌，本周迄今已经下跌0.9%。 马来西亚4月1-25日棕榈油出口较上月同期下滑，两家船货验证机构 给出的数据分别为下滑1.2%和下滑3.4%。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 下跌0.2%，大连9月豆油<DB Ycv1>上涨0.2%。大连9月棕榈油期货 最高跳涨1.3%。(完) (编译 李春喜 审校 张涛)
路透新加坡4月27日 - 亚洲石脑油及汽油裂解价差周四下跌，因本周 新加坡与美国库存高企。 亚洲石脑油裂解价差触及每吨73.53美元的五周低点，汽油裂解价差 亦触及四周低点每桶9.87美元。 官方数据显示，在截至4月26日的当周，新加坡陆上轻质馏分油库存 增加113万桶至近八个半月最高水准1,480万桶。这仅比2016年3月2日创下 的纪录高位1,550万桶低4.5%。 前一日数据显示美国汽油库存上周增长340万桶，而路透调查的分析 师预测是下降100万桶。 不过石脑油基本面基本上保持强劲，因供应预计收紧。这在现货交易 中得到反映。 例如，台塑石化已经购买了大约13万吨6月上半月到岸麦寮的规格未 定石脑油船货，成本加运费价(C&F)较日本报价每吨升水4-5美元。 这高于台塑石化4月12日为大约12万吨5月上半月运抵麦寮的石脑油支 付的升水，这些船货的最高升水是每吨2美元。 有七笔现货交易，其中两笔是汽油，其余的是石脑油。 伊藤忠商事和托