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亚洲 | 2014年 4月 17日 星期四 09:02 BJT

港报社评：严防盛事基金遭假公济私--星岛日报4月17日

政府为促进香港旅游业而设立的盛事基金，被审计署揭发部分资助款项疑运用不当，当局须加紧防范公帑被滥用来津贴私人机构牟利。

盛事基金用来资助香港主办具有国际吸引力的大型文艺、体育及娱乐活动，以打响香港知名度，吸引游客和促进就业。

审计署昨日发表报告，质疑部分项目成效，对有多少旅客参与为此留港的评估模式不够紮实，在制造多少个本地有薪职位方面更出现＂笃数＂。

更值得关注的利益冲突，是审计署怀疑部分资助运用涉及不当行为。当中4个艺团携手合作的香港音乐剧展演，为了吸引海外观众，尤其是移民海外的港人来港观剧，展开海外宣传，当中有24万元的海外电视宣传费，竟然差不多全用于在加拿大电视台宣传其中一个剧目，而这个剧目结束香港演出后，旋即移师加拿大上演，在香港演出前又在澳门登台，不但摊薄观众，更变相用公帑替其海外演出宣传。

针对另一项举办了几年的盛事龙狮节，审计署指出，大部分服务是向主办机构的两个关连组织采购，却没有向政府申报利益，涉款390万元，相当于总开支40%，这些采购都没有报价单、发票、员工招聘及表演者出粮记录。

更加需要处理的问题，是如何防止及制裁别有用心者，利用成立非牟利团体作为＂白手套＂，申请基金资助活动，为自己带来生意。这个问题并非盛事基金独有，政府设立林林总总的基金，都面对同样的问题，必须严控公帑免遭滥用，确保基金不会成为让人假公济私的提款机。(A05)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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