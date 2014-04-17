港报社评：中国经济喘定未稳，回落风险不容低估--信报4月17日

国际油市：OPEC秘书长称必须看到全球库存降至更接近五年均值
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。
中国首季经济增长（GDP）按年增长7.4%，增速明显较去年第四季下滑了0.3%。由于投资对经济增长的贡献减少，消费动力则受制于居民收入低速增长，加上出口未能乐观，因此，即使政府月初推出了＂微调＂刺激政策，为第二季经济增长提供一定支持，但整体来看，中国经济迄今仍未摆脱下行的压力，回落风险不容低估。
可以看到，1-3月份房地产投资增速已连续三个月下降，且跌幅不断扩大。基于今年政府财政支出的重点多集中民生和环保等领域，对于固定资产投资的资源投放，恐怕难以大幅增长；加上整顿影子银行、约束地方政府融资活动，在在影响到资金来源，令投资增长受到一定限制。
另一方面，消费增长能否抵销固定资产投资增速下降的影响，情况并不确定。首季度和3月份社会消费品零售总额，按年比较均告下跌。虽然3月份较1-2月小幅回升，却仍逊于市场预期。
虽然首季度GDP增速略为回落至7.4%，优于市场预期，但投资和消费表现其实都差强人意，而且去年第一季增速仅为7.7%，令比较基数较低，支撑了今年首季度同比增长率。
照发展形势观察，第二季在＂微调＂政策刺激下，经济下行压力可望得到一些纾缓，加以去年第二季度为全年增长谷底（7.5%），比较基数更低，有利今年第二季GDP增速反弹。不过，若投资与消费增长动力后劲不继，GDP增速反弹之势有可能在下半年掉头回落。
目前内外需求疲弱之势未变，经济下行压力挥之不去，若第二季度经济无显着起色，不排除央行需要把货币政策转向偏松，甚至调降存款准备金率，避免经济失速下滑。(A02)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。
路透吉隆坡4月27日 - 马来西亚棕榈油期货周四回吐涨幅收低，因为 投资人在市场触及两周高点后获利了结。 指标7月棕榈油期货 收跌0.3%，报每吨2,506马币(576.75美 元)，盘中曾触及4月14日以来高点2,545马币(林吉特)。 成交量为51,302口。 “市场在区间交投，有一些获利了结，”一名吉隆坡期货交易员表示 。 棕榈油最近受到出口疲弱以及产量增长预测造成的偏空人气打击。本 周料连续第三周下跌，本周迄今已经下跌0.9%。 马来西亚4月1-25日棕榈油出口较上月同期下滑，两家船货验证机构 给出的数据分别为下滑1.2%和下滑3.4%。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 下跌0.2%，大连9月豆油<DB Ycv1>上涨0.2%。大连9月棕榈油期货 最高跳涨1.3%。(完) (编译 李春喜 审校 张涛)
路透新加坡4月27日 - 亚洲石脑油及汽油裂解价差周四下跌，因本周 新加坡与美国库存高企。 亚洲石脑油裂解价差触及每吨73.53美元的五周低点，汽油裂解价差 亦触及四周低点每桶9.87美元。 官方数据显示，在截至4月26日的当周，新加坡陆上轻质馏分油库存 增加113万桶至近八个半月最高水准1,480万桶。这仅比2016年3月2日创下 的纪录高位1,550万桶低4.5%。 前一日数据显示美国汽油库存上周增长340万桶，而路透调查的分析 师预测是下降100万桶。 不过石脑油基本面基本上保持强劲，因供应预计收紧。这在现货交易 中得到反映。 例如，台塑石化已经购买了大约13万吨6月上半月到岸麦寮的规格未 定石脑油船货，成本加运费价(C&F)较日本报价每吨升水4-5美元。 这高于台塑石化4月12日为大约12万吨5月上半月运抵麦寮的石脑油支 付的升水，这些船货的最高升水是每吨2美元。 有七笔现货交易，其中两笔是汽油，其余的是石脑油。 伊藤忠商事和托