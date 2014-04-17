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亚洲 | 2014年 4月 17日 星期四 09:02 BJT

港报社评：内地增长不达标?要知新思维--经济日报4月17日

内地首季经济增长7.4%，略胜市场预期，惟有声音指数据未达7.5%目标，此显落后于中央的＂区间论＂新思维。中央在未来数季，势续谋改革收与放的平衡，非谋谷经济。

外资曾大举唱淡内地首季经济表现，指经济增速恐急坠至7%边缘，中央需力谷经济。国家统计局昨公布首季经济增长7.4%，较市场预期为佳，惟仍有意见指低于7.5%的增长目标，经济表现不达标，此看法显不符中央新思维。

今届总理李克强提出今年经济增长目标为7.5%左右，并非硬指标，而是一个中间数，只要经济增长能保持在约7%至8%的区间内，已符合中央意愿。

况且，首季经济增长达7.4%，是中央改革收与放平衡的成果。因今届中央领导层力推多项改革，如自去年中起一再自制钱荒、钱紧，以严控银根等。内地经济要健康发展，这些改革固是必须，却加大了内地经济下行压力。 　　惟中央改革有收亦有放，陆续推各种＂微刺激＂手段，既助改革，亦促经济平稳。 　　昨公布的数据显示，内地最终消费占国内生产总值比重续增、第三产业服务业的增长高于第二产业工业，反映上述措施有助中央在促改革与稳经济间，谋取平衡。 　　此正好凸显今届中央领导层的经济新思路，就是不片面追求经济高增长，而是设法走好改革收与放的平衡木，在力推改革的同时，会推行适量稳经济药方，营造既有利经济平稳健康发展，亦有利改革前进的大环境。 　　内地改革势难一蹴而就，此预视中央在今年接下来的三个季度，以至未来一两年，会续以平衡收与放的思路推经济政策，内地经济增长则会窄幅横行。(A12)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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