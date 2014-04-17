港报社评：经济增长合理，深化改革释新动力--文汇报4月17日

国际油市：OPEC秘书长称必须看到全球库存降至更接近五年均值
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。
国家统计局昨日公布，今年一季度国内生产总值（GDP）同比增长7.4%。一季度经济增长尽管有所放缓，但仍处于合理区间，更难能可贵的是不靠投资拉动而保持稳定增长。当然，中国经济下滑的挑战依然严峻，中国经济好坏对世界的影响与日俱增，备受海外关注。未来中国需要加大力度鼓励创新，改善民生，刺激内需，以全面深化改革释放新的经济动力。
值得注意的是，一季度经济放缓是政府主动调控的结果，各级政府加大了淘汰落后产能的力度，更没有因为经济放缓而贸然出台短期强刺激政策。同时，就业、物价等主要经济指标均处于预期目标范围，没有越出上下限，就业人口甚至不降反增。在工业、投资疲弱的情况下，消费和第三产业成为经济增长的亮点。
中国经济要保持合理的增速，面对的困难不容低估。欧美经济复苏缓慢，美国退市资金回流更增加新兴经济体的不明朗因素，对中国出口构成不利影响。另外，中国仍处于经济增速换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期，难免要付出一定代价，牺牲经济较快增长。各种矛盾和问题积累下，中国经济下行压力不可能不大。
中国已成为世界第二大经济体、第一大货物贸易国，自2008年金融海啸起，对世界经济年均增长贡献率超过20%。未来中国应更有信心和能力调整经济增长的步伐，更多强调市场在配置资源中起的决定性作用，更好发挥政府在鼓励创新、确保民生等方面的作用，向深化改革要增长，向创新要增长，只有这样才能提高经济增长的品质和效益，实现中国经济持续健康发展。(A06)
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路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。
路透吉隆坡4月27日 - 马来西亚棕榈油期货周四回吐涨幅收低，因为 投资人在市场触及两周高点后获利了结。 指标7月棕榈油期货 收跌0.3%，报每吨2,506马币(576.75美 元)，盘中曾触及4月14日以来高点2,545马币(林吉特)。 成交量为51,302口。 “市场在区间交投，有一些获利了结，”一名吉隆坡期货交易员表示 。 棕榈油最近受到出口疲弱以及产量增长预测造成的偏空人气打击。本 周料连续第三周下跌，本周迄今已经下跌0.9%。 马来西亚4月1-25日棕榈油出口较上月同期下滑，两家船货验证机构 给出的数据分别为下滑1.2%和下滑3.4%。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 下跌0.2%，大连9月豆油<DB Ycv1>上涨0.2%。大连9月棕榈油期货 最高跳涨1.3%。(完) (编译 李春喜 审校 张涛)
路透新加坡4月27日 - 亚洲石脑油及汽油裂解价差周四下跌，因本周 新加坡与美国库存高企。 亚洲石脑油裂解价差触及每吨73.53美元的五周低点，汽油裂解价差 亦触及四周低点每桶9.87美元。 官方数据显示，在截至4月26日的当周，新加坡陆上轻质馏分油库存 增加113万桶至近八个半月最高水准1,480万桶。这仅比2016年3月2日创下 的纪录高位1,550万桶低4.5%。 前一日数据显示美国汽油库存上周增长340万桶，而路透调查的分析 师预测是下降100万桶。 不过石脑油基本面基本上保持强劲，因供应预计收紧。这在现货交易 中得到反映。 例如，台塑石化已经购买了大约13万吨6月上半月到岸麦寮的规格未 定石脑油船货，成本加运费价(C&F)较日本报价每吨升水4-5美元。 这高于台塑石化4月12日为大约12万吨5月上半月运抵麦寮的石脑油支 付的升水，这些船货的最高升水是每吨2美元。 有七笔现货交易，其中两笔是汽油，其余的是石脑油。 伊藤忠商事和托