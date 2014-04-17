中国信用债评级:上海新世纪资信与中诚信证券评估遭上海证监局警示

国际油市：OPEC秘书长称必须看到全球库存降至更接近五年均值
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。
路透上海4月17日 - 中国上海证监局近日发布了针对两家评级公司的警示函，为上海新世纪资信评估公司与中诚信证券评估有限公司，因其存在未对证券评级业务评级结果的准确性和稳定性进行验证等问题。
公告指出，上海新世纪资信评估存在的问题是，未对公司债评级结果的准确性和稳定性进行验证，也未将公司债评级统计结果通过中国证券业协会网站和本公司网站向社会公告；且未建立评级结果公布制度。
中诚信证券评估除了未对证券评级业务评级结果的准确性和稳定性进行验证之外，还存在未建立防火墙制度和出具的部分评级报告所依据的原始资料、工作底稿、跟踪评级资料等档案材料缺失。
公告显示，按照证监会统一部署，2013年11月11日-12日和2013年11月13日-14日分别对上述两家公司进行现场检查。公告强调两家公司对存在问题予以整改，并于2014年4月15日前向提交书面整改报告。
此前，深圳证监局对鹏元资信评估公司出具警示函，因鹏元资信在债券发行主体超日太阳 的经营环境和财务状况发生重大变化时，未及时出具不定期跟踪评级报告等。这是深圳证监局首次公开警示资信评估公司。 (完) (发稿 吴芳; 审校 黄凯)
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。
路透吉隆坡4月27日 - 马来西亚棕榈油期货周四回吐涨幅收低，因为 投资人在市场触及两周高点后获利了结。 指标7月棕榈油期货 收跌0.3%，报每吨2,506马币(576.75美 元)，盘中曾触及4月14日以来高点2,545马币(林吉特)。 成交量为51,302口。 “市场在区间交投，有一些获利了结，”一名吉隆坡期货交易员表示 。 棕榈油最近受到出口疲弱以及产量增长预测造成的偏空人气打击。本 周料连续第三周下跌，本周迄今已经下跌0.9%。 马来西亚4月1-25日棕榈油出口较上月同期下滑，两家船货验证机构 给出的数据分别为下滑1.2%和下滑3.4%。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 下跌0.2%，大连9月豆油<DB Ycv1>上涨0.2%。大连9月棕榈油期货 最高跳涨1.3%。(完) (编译 李春喜 审校 张涛)
路透新加坡4月27日 - 亚洲石脑油及汽油裂解价差周四下跌，因本周 新加坡与美国库存高企。 亚洲石脑油裂解价差触及每吨73.53美元的五周低点，汽油裂解价差 亦触及四周低点每桶9.87美元。 官方数据显示，在截至4月26日的当周，新加坡陆上轻质馏分油库存 增加113万桶至近八个半月最高水准1,480万桶。这仅比2016年3月2日创下 的纪录高位1,550万桶低4.5%。 前一日数据显示美国汽油库存上周增长340万桶，而路透调查的分析 师预测是下降100万桶。 不过石脑油基本面基本上保持强劲，因供应预计收紧。这在现货交易 中得到反映。 例如，台塑石化已经购买了大约13万吨6月上半月到岸麦寮的规格未 定石脑油船货，成本加运费价(C&F)较日本报价每吨升水4-5美元。 这高于台塑石化4月12日为大约12万吨5月上半月运抵麦寮的石脑油支 付的升水，这些船货的最高升水是每吨2美元。 有七笔现货交易，其中两笔是汽油，其余的是石脑油。 伊藤忠商事和托