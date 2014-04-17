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亚洲 | 2014年 4月 17日 星期四 09:25 BJT

****《港报快速浏览》--4月17日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要-------------------------------------
 《香港报摘》--信报                                                          
 《香港报摘》--经济日报                                                      
 《香港报摘》--其他报纸重要消息                                              
 
 ----------------------------------社评--------------------------------------
 港报社评：盛事基金效果不彰，糊涂帐涉污垢应了断--明报                        
 港报社评：严防盛事基金遭假公济私--星岛日报                                  
 港报社评：中国经济喘定未稳，回落风险不容低估--信报                          
 港报社评：内地增长不达标?要知新思维--经济日报                               
 港报社评：经济增长合理，深化改革释新动力--文汇报                            
 
 ---------------------------------财经评论------------------------------------
 港报财经评论：经济需稳增长，股市有政策底--经济日报                          
 港报财经评论：中国退市比美国还要急--信报                                    
 
 -----------------------------------其他--------------------------------------
 中国报摘                                                                   
 台湾报摘                                                                   
    
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