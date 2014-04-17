《全球重要经济事件一览表》--4月17日-4月24日

国际油市：OPEC秘书长称必须看到全球库存降至更接近五年均值
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。
(除特别说明外，均为GMT时间)
4月17日(四)
阿尔巴尼亚地拉那--欧洲央行执委会成员莫尔许发表讲话(1100)。
华盛顿--美国商务部部长普里茨克(Penny Pritzker)在约翰霍普金斯大学尼采高级国际研究学院举办的一场活动中就“美国在亚太地区的经济未来”发表讲话(1500)。
4月18日(五)
暂无重要经济事件。
4月21日(一)
暂无重要经济事件。
4月22日(二)
加拿大多伦多--美联储前任主席贝南克将发表演讲，题为“美联储八年的危机管理以及未来的道路”(1545)。
4月23日(三)
伦敦--英国央行将公布4月货币政策委员会(MPC)会议记录(0830)。
赫尔辛基--芬兰总理卡泰宁、财政部长乌尔皮莱宁和芬兰人党领袖Timo Soini将参与选举辩论(1300)。
日本京都--日本央行副总裁中曾宏在国际存款保险机构协会上发表讲话(0025)。
塔林--爱沙尼亚央行将举行金融稳定新闻发布会。
4月24日(四)
荷兰阿姆斯特丹--欧洲央行总裁德拉吉在荷兰央行举办的“荷兰央行200年：央行的未来20年”会议中发表主题演讲(0900)。
斯德哥尔摩--瑞典央行公布4月货币政策会议记录(0730)。
马德里--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在西班牙纳瓦拉大学举办的银行业联盟会议上讲话(1615)。
加拿大萨斯卡通(SASKATOON)--加拿大央行总裁波洛兹对萨斯喀彻温(Saskatchewan)贸易出口促进联合会发表讲话(1845)。
惠灵顿--新西兰央行宣布官方现金利率(OCR)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
新兴市场重要经济事件预告
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 王翔琼；审校 龚芳)
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。
路透吉隆坡4月27日 - 马来西亚棕榈油期货周四回吐涨幅收低，因为 投资人在市场触及两周高点后获利了结。 指标7月棕榈油期货 收跌0.3%，报每吨2,506马币(576.75美 元)，盘中曾触及4月14日以来高点2,545马币(林吉特)。 成交量为51,302口。 “市场在区间交投，有一些获利了结，”一名吉隆坡期货交易员表示 。 棕榈油最近受到出口疲弱以及产量增长预测造成的偏空人气打击。本 周料连续第三周下跌，本周迄今已经下跌0.9%。 马来西亚4月1-25日棕榈油出口较上月同期下滑，两家船货验证机构 给出的数据分别为下滑1.2%和下滑3.4%。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 下跌0.2%，大连9月豆油<DB Ycv1>上涨0.2%。大连9月棕榈油期货 最高跳涨1.3%。(完) (编译 李春喜 审校 张涛)
路透新加坡4月27日 - 亚洲石脑油及汽油裂解价差周四下跌，因本周 新加坡与美国库存高企。 亚洲石脑油裂解价差触及每吨73.53美元的五周低点，汽油裂解价差 亦触及四周低点每桶9.87美元。 官方数据显示，在截至4月26日的当周，新加坡陆上轻质馏分油库存 增加113万桶至近八个半月最高水准1,480万桶。这仅比2016年3月2日创下 的纪录高位1,550万桶低4.5%。 前一日数据显示美国汽油库存上周增长340万桶，而路透调查的分析 师预测是下降100万桶。 不过石脑油基本面基本上保持强劲，因供应预计收紧。这在现货交易 中得到反映。 例如，台塑石化已经购买了大约13万吨6月上半月到岸麦寮的规格未 定石脑油船货，成本加运费价(C&F)较日本报价每吨升水4-5美元。 这高于台塑石化4月12日为大约12万吨5月上半月运抵麦寮的石脑油支 付的升水，这些船货的最高升水是每吨2美元。 有七笔现货交易，其中两笔是汽油，其余的是石脑油。 伊藤忠商事和托