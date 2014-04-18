金砖国家：4月17日股汇市收盘纵览

中国房地产：预计二季度住宅地价增速或将进一步放缓--土地勘测规划院报告
路透北京4月17日 - 中国土地勘测规划院地价所所长赵松周一称，今年以来随着限购限贷范围向热点城市周边扩展，年内房地产调控进一步收紧的预期强烈，热点地区市场交易回落，房地产开发投资和购置需求受到阶段性抑制，住宅地价环比增速放缓，预计今年二季度住宅地价增速或将进一步放缓。
路透4月18日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月17日(周四)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收高0.67%，报1,009.22点。
中国股市：沪综指小幅收跌，IPO临近开启致市场谨慎观望
中国汇市：人民币即期小幅收升，市场在窄幅波动中寻觅方向
香港股市：小幅收高，节前成交量创2月中期以来最低
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拉美股市：巴西金融市场周四尾盘扬升，市场寄望总统迪尔玛·罗塞夫在民调中支持率不佳，令2015年对市场更友善的政府上台机率升高。巴西股市Bovespa指数 收高1.78%，报52,111.85点。MSCI明晟拉美指数 收高0.77%，报3,271.38点。
拉美汇市：巴西雷亚尔在复活节假期前审慎气氛中下跌，尾盘扳回稍早跌幅转为小涨0.2%
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南非股市：在复活节假期前收高，关于铂金业罢工将结束的传闻，给该区块注入新的乐观气氛。指标Top-40绩优股指数 上涨0.47%至43,446.52点。综合指数 升0.46%至48,362.22点。
南非汇市：兰特兑美元升至约一周最高，因美联储官员讲话打压美元
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印度股市：上涨逾1.5%，终止连跌三日走势，低接买盘、获利预期以及央行大规模标债后债券投资上涨的希望，带动ICICI Bank 等银行股走升。BSE指数 收盘上涨1.58%或351.61，报22,628.84点，本周周线持平。NSE指数 涨1.56%或104.10点，报6,779.40点，周线上涨0.05%。
印度汇市：印度卢比尾盘回升，受印度股市涨势提振，且部分交易商指出，有大型国营银行抛售美元，可能是代替央行进行操作。但卢比周线仍下跌，为连续第三周下滑，因在国内选举期间，投资人削减部位。卢比兑美元 收在60.29/30，上日收盘价为60.37/38，本周周线下跌0.2%。
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俄罗斯股市：MSCI明晟俄罗斯指数 上涨1.47%收报640.57点。指标RTS指数 涨1.59%，报1,172.620点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值1.47%，至35.4600卢布；卢布兑欧元 升值1.23%，至49.1115卢布。(完) (整理 王冠中; 审校 龚芳)
路透北京4月17日 - 中国土地勘测规划院地价所所长赵松周一称，今年以来随着限购限贷范围向热点城市周边扩展，年内房地产调控进一步收紧的预期强烈，热点地区市场交易回落，房地产开发投资和购置需求受到阶段性抑制，住宅地价环比增速放缓，预计今年二季度住宅地价增速或将进一步放缓。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间12:06 今日报价
路透台北4月17日 - 台湾股市周一小幅下跌，大致尾随区域股市走势，市场并未因为美国财政部将台湾列入汇率政策监测名单而陷于不安。 美国财政部上周仍因实质经常帐而将台湾继续列在汇率操纵监测名单，不过当中并未提及台湾单方面干预汇市。 美国财政部警告称，“财政部呼吁台湾当局展现出持续将汇率干预仅局限于市场失序等例外状况时使用。” 0338 GMT时， 台湾加权股价指数 跌0.16%至9,717.28点，上 交易日收跌1.1%。 电子类指数 下跌0.4%，金融保险类指数 跌0.55%。 交投热络个股中，国泰金 跌0.84%。 关于美国财政部的汇率报告，〞我们会跟美方持续沟通，双方沟通管 道都很畅通。〞台湾央行外汇局长颜辉煌周六对路透记者说。 他表示，在三项标标准中，其中，在经常帐占GDP比重须低于3%这一 项，因台湾的超额储蓄太高GDP规模又小，无法达到美方的标准；至于干 预汇率部分，根据