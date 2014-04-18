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亚洲 | 2014年 4月 18日 星期五 08:15 BJT

金砖国家：4月17日股汇市收盘纵览

路透4月18日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月17日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收高0.67%，报1,009.22点。

中国股市：沪综指小幅收跌，IPO临近开启致市场谨慎观望

中国汇市：人民币即期小幅收升，市场在窄幅波动中寻觅方向

香港股市：小幅收高，节前成交量创2月中期以来最低

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拉美股市：巴西金融市场周四尾盘扬升，市场寄望总统迪尔玛·罗塞夫在民调中支持率不佳，令2015年对市场更友善的政府上台机率升高。巴西股市Bovespa指数 收高1.78%，报52,111.85点。MSCI明晟拉美指数 收高0.77%，报3,271.38点。

拉美汇市：巴西雷亚尔在复活节假期前审慎气氛中下跌，尾盘扳回稍早跌幅转为小涨0.2%

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南非股市：在复活节假期前收高，关于铂金业罢工将结束的传闻，给该区块注入新的乐观气氛。指标Top-40绩优股指数 上涨0.47%至43,446.52点。综合指数 升0.46%至48,362.22点。

南非汇市：兰特兑美元升至约一周最高，因美联储官员讲话打压美元

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印度股市：上涨逾1.5%，终止连跌三日走势，低接买盘、获利预期以及央行大规模标债后债券投资上涨的希望，带动ICICI Bank 等银行股走升。BSE指数 收盘上涨1.58%或351.61，报22,628.84点，本周周线持平。NSE指数 涨1.56%或104.10点，报6,779.40点，周线上涨0.05%。

印度汇市：印度卢比尾盘回升，受印度股市涨势提振，且部分交易商指出，有大型国营银行抛售美元，可能是代替央行进行操作。但卢比周线仍下跌，为连续第三周下滑，因在国内选举期间，投资人削减部位。卢比兑美元 收在60.29/30，上日收盘价为60.37/38，本周周线下跌0.2%。

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俄罗斯股市：MSCI明晟俄罗斯指数 上涨1.47%收报640.57点。指标RTS指数 涨1.59%，报1,172.620点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值1.47%，至35.4600卢布；卢布兑欧元 升值1.23%，至49.1115卢布。(完) (整理 王冠中; 审校 龚芳)
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