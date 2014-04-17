企业结盟：澳洲Meriton称可能将半数业务出售给中国开发商--报导

路透悉尼4月17日 - 媒体报导称，澳洲地产开发商Meriton Group正在考虑中国一开发商所提以30亿澳元收购其公寓业务的出价。这凸显出中国人对澳洲房地产的兴趣日增。

澳洲金融评论报周四报导，未上市公司Meriton是澳洲最大的公寓式楼房开发商，两周前该公司创办人Harry Triguboff访问中国时接获一家中国开发商的收购提议。

“我想我可以出售一部分的Meriton，”Triguboff说。“这还在初期阶段，但我可以准备好出售该业务的开发部分。”

Triguboff并未说明是哪一家中国开发商，但称那是一家每年在中国盖200,000户房子的公司。(完) (编译 李婷仪 审校 张荻)