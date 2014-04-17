《路透晚报》--4月17日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国金融：经济运行在合理区间，对县域农村银行降低存准率--国务院

中国总理李克强周三主持召开国务院常务会议指出，今年首季经济开局平稳，经济增速、就业、物价等主要经济指标处于年度预期目标范围，没有越出上下限，经济运行继续保持在合理区间。

--《分析师观点》中国对县域农村银行定向降准，货币政策总量宽松概率低

针对国务院会议对符合要求的县域农村商业银行和合作银行适当降低存款准备金率，有分析人士认为，这是货币政策定向发力的开端，信号作用明显；但也有分析指出，这只不过是此前常规性惠农政策的重申，不应过分解读。总体而言，短期货币政策大幅放松可能性较低，稳增长主要涉及政策微调和定向宽松的措施。

--中国金融：金融创新应防止监管套利或金融业自我循环--银监会主席

中国银监会主席尚福林指出，金融机构在金融创新中要围绕服务实体经济这条主线。将更好地满足实体经济有效金融需求作为创新的出发点和落脚点，防止监管套利或者金融业自我循环。

--中国数据：今年利用外资将稳定增长，5月进出口可能好转--商务部

中国商务部周四公布的3月实际使用外资同比下降1.5%，为14个月来首次出现负值。但商务部发言人沈丹阳称，单月小幅波动均属正常，并不影响全年利用外资的稳定增长。他并表示，虽然中国一季度外贸不如预期，但对实现全年外贸目标仍充满信心，可能从5月开始会有较好的数据表现，二季度形势料比一季度好。

--中国财政：经济疲软拖累财政收入增幅逐月减速，未来料继续放缓

受经济增速放缓等因素影响，年初以来中国财政收入增速逐月放缓。财政部数据显示，3月财政收入同比增幅已降至至少过去一年来最低水平，预计未来将继续呈放缓态势。

--《焦点》中国企业委托贷款违约频发，传统行业成重灾区

中国企业间的贷款正面临爆发违约潮之虞，已有数家上市企业称未能如期拿到贷款的还款。路透根据公告在中国人行的数据估算，中国企业2013年授信的委托贷款净额达2.55万亿元人民币，几乎是2012年总额1.28万亿的两倍。委托贷款已是仅次于银行贷款的最大国内信贷来源。

--投行观点：房地产是中国经济短期面临的最大下行风险--瑞银

国际知名投行--瑞银中国区首席经济学家汪涛周四预计，得益于出口复苏、投资审批和建设进度加速以及信贷稳健增长，中国二季度经济增速将有所回升，但疲弱的房地产活动可能是短期中国经济最大的下行风险。

【固定收益】

--《独家新闻》中国央行拟放宽境外机构银行间债市准入，助推人民币国际化

中国银行间债市的监管显示出既要规范，又要发展的思路。中国央行在拟放宽境外机构市场准入同时，亦将加强债市交易监测。分析人士认为，放开境外机构准入条件“引活水”，有助于增加人民币债券需求，并助推人民币国际化。

--《分析》经济无碍中国央行温和净回笼，定向降准送暖但难引甘霖普降

最新数据显示，中国经济形势暂无大碍，加之增加投资等多举措助力稳增长，货币政策放松压力得以舒缓。因此本周央行公开市场维持着较为平稳的操作力度，虽由净投放转为净回笼，也未令资金面承压。

--中国货币市场：宽松依旧静待缴税来袭，定向降准资金释放作用料有限

中国银行间市场周四资金面依旧充裕，主要质押式回购加权利率中，隔夜及14天回落，七天品种持稳；不过盘中减点出资金的比例有所减少，马上将进入企业缴税高峰期，市场正观望其对流动性的实际影响。

--中国债市动态：重申定向降准推动现券暖势，但乐观气氛已见平复

中国银行间市场现券周四现暖势，利率互换(IRS)跌幅更大一些。市场人士表示，总理表态对有关农商机构可降低存准率，一度极大鼓舞了多头信心，利率大幅下探；稍后预期有所平复，对总理重申先前政策的再认识，令市场分歧再现，利率又稍有反弹。

--中国信用债评级:上海新世纪资信与中诚信证券评估遭上海证监局警示

中国上海证监局近日发布了针对两家评级公司的警示函，为上海新世纪资信评估公司与中诚信证券评估有限公司，因其存在未对证券评级业务评级结果的准确性和稳定性进行验证等问题。

【外汇】

--《焦点》中国利率改革系于汇率何时脱胎成“强市场、弱当局”格局

中国的利率市场化改革自去年快速冲刺后，已经把接力棒交到汇率市场手中。一旦人民币汇率市场化取得进展、能够实现“强市场、弱当局”式自发性的双向波动，改革接力棒有望再次递回利率市场。

--中国汇市：人民币即期小幅收升，市场在窄幅波动中寻觅方向

人民币兑美元即期汇率周四周四小幅收升，因中间价脱离昨日触及的逾七个月新低，引领即期上扬。交易员称，今日基本上是最近一段时间市场波动最小的一天，午盘出现油盘购汇，令市 场结购汇力道更显均衡，窄幅波动格局未变。

【证券】

--中国证券：鼓励行业创新但风险自担，监管层应只负有限责任--证监会官员

中国证监会创新业务监管部主任祁斌表示，当前证券行业迫切希望有创新的空间，但金融机构或者交易所在享受创新收益的同时也必须承担创新的风险，监管层对创新所负的责任应该有限化，而不能是无限责任制。

--中国股市：沪综指小幅收跌，IPO临近开启致市场谨慎观望

中国股市沪综指周四收跌，整体继续呈震荡之势。分析师表示，近期经济疲弱形势进一步明朗，且IPO开启临近令市场更多的倾向于谨慎观望。

--中国钢铁：4月上旬粗钢日产量估算达215.15万吨，创年内新高--中钢协

中国钢铁工业协会最新统计数据显示，4月上旬全国预估粗钢日产量215.15万吨，增量7.83万吨，旬环比上涨3.78%。

--中港个股：中国铝业再启弹性生产，涉暂时关停产能约140万吨

中国最大铝生产商--中国铝业周四公告称，决定对公司部分电解铝和氧化铝生产线实行弹性生产，涉及暂时停止生产的电解铝、氧化铝产能分别约为60万吨和80万吨，因当前电解铝产能严重过剩，产品市场价格低迷，企业用电成本较高。

--台湾个股：台积电估第二季营收季增21.4-23.5%，今年成长率高于同业

全球晶圆代工龙头--台积电周四表示，预估第二季合并营收1,800-1,830亿台币，较第一季的1,482.2亿成长约21.4-23.5%。

--互联网金融：腾讯理财通平台再添两家货币基金，四公司同台“晒收益”