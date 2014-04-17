《焦点》美国银行金融危机诉讼成本重创业绩，恐成挥之不去的梦魇

**投资者越来越不耐烦**

自金融危机以来，所有华尔街银行都存在法律诉讼开支的问题，但美银受到的影响尤其大。

2013年12月，研究公司SNL Financial计算出美国最大商业和投资银行为信贷危机和抵押贷款相关诉讼而承担的和解费，美银占到总额的一半以上。摩根大通 在名单上排第二，需要承担总额的30%。

法律费用上升，影响到美银执行长莫尼汉的节支计划。通过Project New BAC项目，美银到2013年底实现季度节约成本15亿美元。但当年诉讼支出平均每季为15亿美元。

自2014年初以来，有迹象显示美银在许多法律纠纷问题的解决上取得进展。今年1月一位纽约法官批准该行以85亿美元就不良抵押贷款证券纠纷与投资者达成和解。该行在3月以93亿美元与联邦住房金融局达成和解。

不过，一些基金经理人仍然越来越不耐烦。

“这什么时候是个头？如何把这反映到公司的估值里呢？”Argent Capital Management的投资组合经理人Ken Crawford说。Argent未持有美银股份。

美银在2008年买下Countrywid时给自己带来了很多这样的麻烦。在该交易结束一年多后出任美银执行长的莫尼汉在2011年说过，“显然我们没几天就醒悟了，只好对收购Countrywide的交易往好处想了。”(完)