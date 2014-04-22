《香港重要政经日程》--4月22日-4月25日

国际油市：沙特能源部长称展延减产共识形成中，持续进行磋商
路透阿布扎比4月20日 - 沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)周四表示，对于限产协议初步实施六个月过后应延期，产油国间正逐渐形成共识，但目前还没有达成协议。
================== 今日重要政经消息=================
4月22日（周二）
-- 公布1-3月失业率。
-- 公布3月份消费物价指数。
-- 中国建筑国际 公布首季度营运数字。
-- 中国忠旺 公布首季业绩。
-- 华能国际 公布首季业绩。
--17:15 中海油 第一季经营回顾电话会议。
================== 近期重要政经消息=================
4月23日（周三）
-- 中国海外 公布首季营运数字。
-- ASM太平洋 公布首季业绩。
-- 北京北辰 公布首季业绩。
-- 广南集团 公布首季业绩。
--10:30 金地商置 股东周年大会。
--13:00 投资基金公会发布内地访港旅客投资情况的调查结果。
* 4月24日（周四）
--11:00 恒隆地产 股东周年大会。
-- 中国银行 公布首季业绩。
-- 中国石油 公布首季业绩。
-- 港交所 LME亚洲年会。
-- 安徽海螺水泥 公布首季业绩。
-- 北京金隅 公布首季业绩。
-- 中银香港 公布首季业绩。
-- 比亚迪 公布首季业绩。
-- 凯德商用 公布首季业绩。
-- 中国太保 公布首季业绩。
-- 大唐国际 公布首季业绩。
-- 广深铁 公布首季业绩。
-- 海信科龙 公布首季业绩。
-- 香港电视 公布中期业绩。
-- TCL通讯 公布首季业绩。
-- TCL多媒体 公布首季业绩。
-- 天津创业环保 公布首季业绩。
-- 伊泰煤业 公布首季业绩。
*4月25日（周五）
-- 宏太控股 首日挂牌。
-- 京客隆 公布首季业绩。
-- 中煤能源 公布首季业绩。
-- 中国南车 公布首季业绩。
-- 民生银行 公布首季业绩。
-- 农行 公布首季业绩。
-- 中国神华 公布首季业绩。
-- 中国人寿 公布首季业绩。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 梁慧仪)
路透阿布扎比4月20日 - 沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)周四表示，对于限产协议初步实施六个月过后应延期，产油国间正逐渐形成共识，但目前还没有达成协议。
--中国国务院4月1日决定设立河北雄安新区，区规划范围涉及河北省雄县、容城、安新三县及周边部分区域。雄安新区规划建设以特定区域为起步区先行开发，起步区面积约100平方公里，中期发展区面积约200平方公里，远期控制区面积约2,000平方公里。
路透阿布扎比4月20日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周四表示，如果石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国决定延长目前为期六个月的减产协议，减产幅度可能不会那么大，因为石油需求预计将在2017年下半年因季节性原因而增强。