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亚洲 | 2014年 4月 22日 星期二 09:33 BJT

《香港重要政经日程》--4月22日-4月25日

================== 今日重要政经消息=================

4月22日（周二）

-- 公布1-3月失业率。

-- 公布3月份消费物价指数。

-- 中国建筑国际 公布首季度营运数字。

-- 中国忠旺 公布首季业绩。

-- 华能国际 公布首季业绩。

--17:15 中海油 第一季经营回顾电话会议。

================== 近期重要政经消息=================

4月23日（周三）

-- 中国海外 公布首季营运数字。

-- ASM太平洋 公布首季业绩。

-- 北京北辰 公布首季业绩。

-- 广南集团 公布首季业绩。

--10:30 金地商置 股东周年大会。

--13:00 投资基金公会发布内地访港旅客投资情况的调查结果。

* 4月24日（周四）

--11:00 恒隆地产 股东周年大会。

-- 中国银行 公布首季业绩。

-- 中国石油 公布首季业绩。

-- 港交所 LME亚洲年会。

-- 安徽海螺水泥 公布首季业绩。

-- 北京金隅 公布首季业绩。

-- 中银香港 公布首季业绩。

-- 比亚迪 公布首季业绩。

-- 凯德商用 公布首季业绩。

-- 中国太保 公布首季业绩。

-- 大唐国际 公布首季业绩。

-- 广深铁 公布首季业绩。

-- 海信科龙 公布首季业绩。

-- 香港电视 公布中期业绩。

-- TCL通讯 公布首季业绩。

-- TCL多媒体 公布首季业绩。

-- 天津创业环保 公布首季业绩。

-- 伊泰煤业 公布首季业绩。

*4月25日（周五）

-- 　宏太控股 首日挂牌。

-- 京客隆 公布首季业绩。

-- 中煤能源 公布首季业绩。

-- 中国南车 公布首季业绩。

-- 民生银行 公布首季业绩。

-- 农行 公布首季业绩。

-- 中国神华 公布首季业绩。

-- 中国人寿 公布首季业绩。

注：1.“*”代表新增。

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 梁慧仪)
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