科技产业：雅虎执行长希望说服苹果换用自家搜索引擎，抛弃谷歌

欧洲股市：受Man Group和Pandora提振上扬，法股表现为3月初以来最佳
路透伦敦4月20日 - 欧洲股市周四小涨，因投资者对Man Group的业绩，和Pandora维持财测表示欢迎。法股表现出众，该国即将举行大选首轮投票。
路透4月16日 - 科技新闻网站Re/cod援引雅虎 内部消息人士的话报导称，雅虎首席执行官梅耶尔(Marissa Mayer)在研究一项计划，劝说苹果 弃用谷歌 作为默认搜索引擎，而改用雅虎。
该网站称，梅耶尔的努力已处于后期阶段，并已准备好呈递苹果高层的详细方案。
雅虎负责移动和新兴产品的高级副总裁Adam Cahan也在为之努力。
根据苹果内部博客，梅耶尔已设法得到一些苹果高层的支持，包括她的老熟人Jonathan Ive。苹果内部人士称，“梅耶尔据说已获得了包括老熟人Jony Ive在内的几位苹果高层支持。”
苹果内部人士谈到这一传言时还表示，谷歌搜索一直是iOS的默认搜索引擎，苹果iPhone手机和iPad平板电脑的Safari网页浏览器都使用了很长时间。谷歌每年为此向苹果支付大约10亿美元。
该博客称，苹果多年来坚持使用谷歌服务的决定，也反映出希望保持一种熟悉的用户体验。(完) (编译 石冠兰 审校 徐文焰)
路透伦敦4月20日 - 欧洲股市周四小涨，因投资者对Man Group的业绩，和Pandora维持财测表示欢迎。法股表现出众，该国即将举行大选首轮投票。
路透东京4月20日 - 日本邮政周四表示，正在考虑是否有必要对2015年以6,200亿日圆(57亿美元)收购的澳洲Toll Holdings进行减记。
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