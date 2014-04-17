科技产业：雅虎执行长希望说服苹果换用自家搜索引擎，抛弃谷歌

路透4月16日 - 科技新闻网站Re/cod援引雅虎 内部消息人士的话报导称，雅虎首席执行官梅耶尔(Marissa Mayer)在研究一项计划，劝说苹果 弃用谷歌 作为默认搜索引擎，而改用雅虎。

该网站称，梅耶尔的努力已处于后期阶段，并已准备好呈递苹果高层的详细方案。

雅虎负责移动和新兴产品的高级副总裁Adam Cahan也在为之努力。

根据苹果内部博客，梅耶尔已设法得到一些苹果高层的支持，包括她的老熟人Jonathan Ive。苹果内部人士称，“梅耶尔据说已获得了包括老熟人Jony Ive在内的几位苹果高层支持。”

苹果内部人士谈到这一传言时还表示，谷歌搜索一直是iOS的默认搜索引擎，苹果iPhone手机和iPad平板电脑的Safari网页浏览器都使用了很长时间。谷歌每年为此向苹果支付大约10亿美元。