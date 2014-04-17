《全球主要央行动态》--4月17日

以下所列为上周四下午至本周四(4月10日-4月17日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布褐皮书指出，随着天气相关因素对经济的拖累消退，最近几周美国经济活动反弹。美联储褐皮书显示，12个月联储地区中，有八个地区称经济“温和至适度”成长。

美联储主席叶伦表示，对美国经济而言，持续低通胀是比物价上涨更直接的威胁。她强调联储在未来一段时期会实行政策刺激。叶伦谨慎地没有预言何时会将利率从零水准上调。相反，她强调升息决定将取决于就业市场的康复，以及通胀率能够多快升至联储的2%目标水准 。叶伦称，美国经济在向全面就业的目标上正取得“非常有意义的进展”，但仍有一些路要走 。

叶伦表示，美联储正考虑额外措施以促使大型银行留有更多资本，并认为有必要针对华尔街缺乏监管的领域出台更多加强稳定的措施 。她还称美联储正考虑额外措施，以应对短期批发融资市场残留的金融稳定性风险 。

达拉斯联储总裁费希尔称，美联储应继续缩减大规模购债计划的规模，在今秋结束该计划。他还表示，利率将保持在近零水平，至少至购债计划结束，或之后一段时间 。他表示，对美国目前的低通胀水平“没有感到不安”。他说，对于推升通胀至高于美联储2%的长期目标的任何政策，他将不会投赞成票或表示支持 。

美联储立场最温和的两位官员表示，在美国经济非常接近于恢复实力之前，美联储都不应该加息。明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔称，如果家庭和企业认为美联储接近于加息，他们可能会决定储蓄而不是消费，从而阻碍复苏进程。波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦提出，在美国经济距离达到联储就业和通胀双目标还有不到一年的时间内，美联储都将维持利率在近零水准。

亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特表示，美联储应试图使得利率和经济的预期路径更为贴合政策声明。洛克哈特承认最近一些对于利率的预估和美联储关乎政策的承诺不合拍。

美联储磋商细节会议记录显示，九位地区联邦储备银行总裁上月赞成维持美联储紧急贷款利率在0.75%，而三位则投票支持小幅上调。

**欧元区**

欧洲央行正考虑采取开创性举措来避免经济陷入通缩，但这些举措中有一项若要出台还需时日，而且并不保证一定会出台。这项举措旨在修复一个处于金融危机重灾区的市场。央行正在想方设法促进欧洲证券化资产市场的发展，这些资产以贷款作为支持。

欧洲央行总裁德拉吉表示，若欧元持续走强，欧洲央行将进一步放宽政策。德拉吉称，欧元汇率在决策过程中的影响愈发重要，将成为决策的诱因。这是迄今为止欧洲央行就准备实施刺激性资产购买计划发出的最明确信号。

欧洲央行(ECB)管委诺亚表示，尽管央行目前预期通胀将缓慢反弹，但央行准备采取非常规政策举措以抗击低通胀持续过久。诺亚称，欧元区目前的低通胀对欧元区构成重大挑战。目前欧元区的低通胀可能是临时性和全球因素，以及较长久的力量造成。但他也表示，欧元区目前没有通缩，通胀预期仍然牢牢受控。

欧洲央行执委科尔阐述欧洲央行如何着手资产购买计划来应对低通胀问题，强调这类计划“不是关于数量，而是关乎价格”。

欧洲央行及英国央行在一项联合声明中称，将无可避免以公开干预手段来激活萎靡不振的打包债务市场，两大央行并指责全球监管当局对这个行业太过严苛。报告中称，有资产担保的证券(ABS)市场功能正在减弱，无法在经济中扮演融资角色。两大央行称，为提倡结构更简明、顶级且优质的ABS，但又要避免这个行业在2007年引爆金融危机的恶名，改革是必要的。

**英国**

英国央行维持利率在纪录低位0.5%不变，一如预期。英国央行还表示，维持量化宽松规模在3,750亿英镑不变。房价正快速上升，不过央行并未对此发出太多警告。央行还表示，如果房价有失控危险，将在升息前直接瞄准抵押贷款采取措施。

**加拿大**

加拿大央行宣布维持利率在1%不变，一如市场预期，在三年半来一直维持借款成本不变。央行总裁波洛兹表示，仍有可能降息，即便该央行预计通胀今年加速上升并接近2%的目标。波洛兹称该央行的货币政策立场为中性，意味着加息和降息的机率相当。

波洛兹称，决策官员正密切关注几个发达经济体的通缩风险，但经济前景持续改善的迹象则让他们感到鼓舞。

**澳洲**

澳洲央行4月1日会议记录中表示，过去一个月的经济情况并未动摇其一段时间内维持利率稳定的决心，并指出有进一步迹象显示低借贷成本支持了经济。澳洲央行称，澳元汇率从历史水平看处于高位，近期澳元升值在帮助经济实现均衡成长方面成效不大。澳洲央行5月6日将召开下次政策会议。

**日本**

日本央行公布3月10-11日政策会议记录显示，央行一位审议委员称，日圆疲软对推高消费者物价的影响可能比之前预想的更大。会议记录显示，审议委员们都认为，经济和物价形势的发展符合央行的主要预估。委员们亦认同，消费税调升不会让消费者支出脱离正轨，因劳动市场和薪资情况都在改善。日本央行在该次会议上决议维持政策不变。在之后4月7-8日的会议上，亦决议按兵不动。

日本央行总裁黑田东彦确认对经济的乐观看法，即便眼下正值全球金融市场动荡。黑田东彦强调，随着上调消费税的影响逐步消退，经济成长将在年中前后加速。

黑田东彦表示，央行将在必要时调整政策，关注经济和物价的风险。他还重申，随着日本经济持续温和复苏，该国正朝着实现央行2%通胀率目标稳步前进 。黑田东彦认为央行实施的超常规货币刺激举措并未助长市场的投机性波动，不过他也表示将密切关注股市变化 。

日本央行审议委员宫尾龙藏表示，消费支出正受到需求改善的推动，然而这也会带来物价上升的压力 。宫尾龙藏称，由消费者支出和服务业带动的经济增长，提高了实现2%通胀率目标的可能性 。

**中国**

中国央行行长周小川表示，低通胀目标在中国央行多目标中是最重要的，就业也会是一个相当重要的参考指标，但不适宜作为最主要目标。他在博鳌论坛上称，低通胀，国内市场（GDP）的增长，还有新增就业以及国际收支平衡是中国央行四大目标，他们的权重是动态变化的。

周小川在博鳌论坛上表示，人民币汇率要逐步退出常态式外汇干预，波幅还会朝着扩大发展。他并称，根据市场调节择机推进人民币利率市场化，稳步推进资本项目可兑换，促进外汇方面的便利性。

中国人民银行副行长兼中国国家外汇管理局局长易纲表示，中国将循序渐进、协调推进金融改革，在改革次序方面应优先推进汇率市场化，中国有望在今年建立存款保险制度。

易纲表示，中国政府和央行对采取经济刺激措施应“非常谨慎”，因为这些措施在促进经济成长方面通常不会像自然的市场力量那么有效。

中国人民银行调查统计司司长盛松成称，今年M2增速将走出前低后高的曲线，预计全年将达到13%左右。新华社报导援引盛松成表示，从统计的角度看，由于去年M2同期基数较高，两相比较后，显得今年的增速较低。此外，新型金融产品对货币的分流转化也是当前货币供应量增速较低的一个原因。

**韩国**

韩国央行新任总裁李柱烈发表了上任以来的首次政策讲话，在讲话中亮出明确信号，支持市场有关今年底升息的预期，兑现了在沟通方面比前任更为明确的承诺。

**其他央行**

瑞士央行总裁乔丹表示，如果瑞郎兑美元跟随欧元兑美元走软，瑞士可能得益于欧元区进一步的宽松政策。不过乔丹警告称，瑞士央行将守护瑞郎兑欧元的的汇率上限，倘若欧洲央行出台更多刺激举措推升瑞郎兑欧元，瑞士就将毫不犹豫地采取其他措施。

新加坡金融管理局维持紧缩的货币政策立场不变，符合市场预期，仍允许坡元“温和逐步”升值，即便其小幅下调了2014年整体通胀预估。

巴西央行公布4月政策会议记录，重申货币政策应当保持警惕，并称以往升息的影响在未来数季度会继续体现。 (完)

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