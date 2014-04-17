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亚洲 | 2014年 4月 17日 星期四 10:02 BJT

金属期市：伦铜连升第二日，期镍接近14个月高位

中国经济第一季同比增长7.4%，高于预估的增7.3%。

不过其他更侧重大宗商品的中国数据较为疲弱。3月工业增加值与1-3月固定资产投资均稍逊于预期。

LME三个月期镍 上涨0.7%至每吨17,980美元。期镍周三一度攀升至每吨18,105美元的2013年2月18日以来最高水平。

镍价今年迄今已上涨近30%，因印尼政府禁止未加工镍矿石出口。不过一些投资者开始认为，这一因素已经反映在当前价格中。

高盛在报告中表示，预期印尼政府年底前将出现“政策松动”。然而较短期内镍价可能因“俄罗斯供应出现意料之外的疑虑”而上涨。

俄罗斯是全球第二大精炼镍生产国，该国遭遇的任何制裁都可能影响精炼镍出口。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王兴亚/徐文焰；审校 龚芳/李婷仪)
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