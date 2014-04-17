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亚洲 | 2014年 4月 17日 星期四 09:58 BJT

《汇市简讯》美元/日圆下滑，因日股下跌

0149GMT

* 美元/日圆报101.99，因日股下滑，日经指数目前在平盘下方

* 101.75-95为支撑区域，101.75下方有零星停止单

* 102.50上方有卖盘，今日高点为102.26

* 隔夜高点为102.37(完)
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