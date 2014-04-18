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亚洲 | 2014年 4月 18日 星期五 09:33 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--4月18日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) 
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  一、新债发行：
    
  中国财政部150亿元人民币九个月期贴现国债9:30-10:30招标
  农业银行  21.2175亿元信贷资产证券化信托资产支持证券(ABS)10:00-11:00招标    
  招商银行  113亿元人民币10年期投资人选择权(5+5)固息二级资本债券招标
  天津农村商业银行不超过36亿元人民币10年期投资人选择权(5+5)固息二级资本债招标  
  中国五矿股份30亿元六个月期限超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，招商银行主承     
  杉杉集团20亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA)，中信银行和上海银行主承
  美都控股股份公司3.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，工商银行主承  
  四川水电投资经营集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，兴业银行主承
  武汉圣泽捷通物流公司3.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，招商银行主承  
  厦门路桥建设集团7亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，兴业银行和建设银行主承
  南京中电熊猫信息产业集团10.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，建行和平安银行主承        
  武汉钢铁集团66亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，中国银行和交通银行主承
  江苏华西集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，浦发银行主承
  华电煤业集团16亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，交通银行主承
  中国建筑 30亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA)，工行和中金公司主承  
  北京首都公路发展集团14亿元15年投资人选择权(5+5+5)固息债簿记建档(主体评级AAA)，海通证券主承
  天津市北辰区建设开发公司13亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA+)，渤海证券主承
  烟台莱山区城市资源开发6亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，齐鲁证券主承
  南充化学工业园投资建设开发11亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，中信建投证券主承
  苏州元禾控股公司10亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，东吴证券主承               
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  二、新债上市：     
  
  财政部207亿元一年期固息国债140007，票面利率3.63%
  农发行40亿元一年期固息债140430，票面利率4.75%
  铁路总公司200亿元10年期固息债1480174，票面利率5.78%    
  中国海运集团25亿元六个月期超短融011430001，票面利率4.97%
  中粮集团50亿元九个月期超短融011414002，票面利率4.89%    
  中国电建 35亿元九个月期超短融011487001，票面利率5.10%
  南方航空  30亿元九个月期超短融011452002，票面利率5.10%    
  吉林森林工业集团7亿元九个月期短融041460033，票面利率5.70%    
  北京热力集团10亿元一年期短融041459024，票面利率5.24%
  无锡灵山文化旅游集团2.3亿元一年期短融041465003，票面利率5.70%
  浙商证券10亿元三个月期短期融资券071429002，票面利率4.87%
  招商证券 15亿元三个月期短期融资券071401006，票面利率4.68%    
  河北物流产业集团1.5亿元一年期短融041462011，票面利率7.50%    
  西安地下铁道公司10亿元五年期中期票据101456015，票面利率6.80%        
  绵阳投资控股集团5亿元五年期中票101462008，票面利率7.45%
  山东能源集团50亿元五年期中票101453008，票面利率6.28%    
  武汉国资经营公司3亿元五年期中票101459013，票面利率6.80%
  杭州萧山国资经营总公司5亿元三年期中票101459014，票面利率6.09%    
  浦发银行 15亿元六个月期同业存单111409003，参考收益率5.0406%
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  三、缴款：  
    
  进出口行60亿元一年期固息债140320，发行价100.517元
  农发行50亿元一年期固息增发债140429，发行价格100.27元
  娄底城建投集团18亿元七年期固息债1480102，票面利率7.95%
  芜湖市鸠江建投13亿元七年期固息债1480124，票面利率8.49%
  沭阳金源资产经营13亿元七年固息债1480185，票面利率7.39%   
  威海经济技术开发区公司10亿元七年期固息债1480193，票面利率7.45%
  河北高速公路开发20亿元七年期固息债1480195，票面利率7.22%
  北京基础设施投资公司50亿元15年期固息债1480206，票面利率6.25%
  招商局集团28亿元人民币六个月期超短融
  中国铝业  30亿元九个月期超短融
  兖矿集团15亿元九个月期超短融
  宁沪高速 50亿元六个月期超短融
  华电国际  15亿元一年期短融
  中金黄金 6亿元一年期短融
  电信科学技术研究院8亿元一年期短融
  北京城市排水集团2亿元一年期短融
  江苏广电有线信息网络公司15亿元一年期短融
  赣能股份 3亿元一年期短融 
  桑德环境 5亿元三年期中票                                                               
           
  唐山港口实业集团4亿元五年期中票
  嘉兴实业资产投资集团5亿元五年期中票          
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  四、还本付息：               
           
  中国五矿股份20亿元九个月期超短融011361002到期兑付，票面利率4.55%
  国家电网公司100亿元一年期短融041352014到期兑付，票面利率3.77% 
  三江化工3亿元一年期短融041359025到期兑付，票面利率4.89%
  天士力控股集团5亿元一年期短融041362013到期兑付，票面利率4.38%
  众和股份 2亿元一年期短融041362016到期兑付，票面利率5.80%
  东方证券25亿元三个月期短融071408001到期兑付，票面利率6.10%        
  第一创业证券6亿元三个月期短融071412001到期兑付，票面利率6.20%
  华安证券8亿元但个月期短融071436001到期兑付，票面利率6.30%
  06航天债 068016付息
  07中化工债 078008付息
  11彬煤债 1180087付息
  11宝丰能源债 1180088付息
  11华润MTN2 1182122付息
  12华通债 1280110付息
  12营口债 1280111付息
  12岱海债 1280112付息
  12阳光MTN1 1282106付息
  13附息国债08 130008付息
  13国开23 130223付息
  13国开24 130224付息
  13国开25 130225付息
  13国开26 130226付息
  13农发07 130407付息
  13宁波银行债01 1320014付息
  13宁波银行债02 1320015付息
  13武汉新港债 1380167付息
  13邯郸交通债 1380168付息
  13航机电MTN1 1382176付息
  13沙钢MTN1 1382177付息
  13沪电气MTN1 1382178付息
  13蒙阜丰MTN1 1382179付息
  13中金集MTN1 1382180付息
  13南产控MTN1 1382181付息
  14浦元1A1 1489010付息
  14浦元1A2 1489011付息
  14浦元1B 1489012付息
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件：
  
  --据中国全国人民代表大会常务委员会今年的立法工作计划，证券法的修改案将于12月进行初次审议。 
    
  --天弘基金公布一季报，3月末余额宝对接的天弘增利宝货币基金规模达5,413亿份，当季规模增长近两倍。
    
    今日公布3月70个大中城市住宅销售价格月度报告      
    4/23公布4月汇丰中国制造业PMI初值                (3月48.1%)              
    4/27公布1-3月规模以上工业企业利润                
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   注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) 
                                                                                               
 
 (整理 吴芳；审校 李宏薇/丁淑琴)
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