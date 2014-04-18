《中国债券市场每日交易备忘》--4月18日

中国房地产：预计二季度住宅地价增速或将进一步放缓--土地勘测规划院报告
路透北京4月17日 - 中国土地勘测规划院地价所所长赵松周一称，今年以来随着限购限贷范围向热点城市周边扩展，年内房地产调控进一步收紧的预期强烈，热点地区市场交易回落，房地产开发投资和购置需求受到阶段性抑制，住宅地价环比增速放缓，预计今年二季度住宅地价增速或将进一步放缓。
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国财政部150亿元人民币九个月期贴现国债9:30-10:30招标 农业银行 21.2175亿元信贷资产证券化信托资产支持证券(ABS)10:00-11:00招标 招商银行 113亿元人民币10年期投资人选择权(5+5)固息二级资本债券招标 天津农村商业银行不超过36亿元人民币10年期投资人选择权(5+5)固息二级资本债招标 中国五矿股份30亿元六个月期限超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，招商银行主承 杉杉集团20亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA)，中信银行和上海银行主承 美都控股股份公司3.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，工商银行主承 四川水电投资经营集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，兴业银行主承 武汉圣泽捷通物流公司3.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，招商银行主承 厦门路桥建设集团7亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，兴业银行和建设银行主承 南京中电熊猫信息产业集团10.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，建行和平安银行主承 武汉钢铁集团66亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，中国银行和交通银行主承 江苏华西集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，浦发银行主承 华电煤业集团16亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，交通银行主承 中国建筑 30亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA)，工行和中金公司主承 北京首都公路发展集团14亿元15年投资人选择权(5+5+5)固息债簿记建档(主体评级AAA)，海通证券主承 天津市北辰区建设开发公司13亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA+)，渤海证券主承 烟台莱山区城市资源开发6亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，齐鲁证券主承 南充化学工业园投资建设开发11亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，中信建投证券主承 苏州元禾控股公司10亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，东吴证券主承 ============================================================================ 二、新债上市： 财政部207亿元一年期固息国债140007，票面利率3.63% 农发行40亿元一年期固息债140430，票面利率4.75% 铁路总公司200亿元10年期固息债1480174，票面利率5.78% 中国海运集团25亿元六个月期超短融011430001，票面利率4.97% 中粮集团50亿元九个月期超短融011414002，票面利率4.89% 中国电建 35亿元九个月期超短融011487001，票面利率5.10% 南方航空 30亿元九个月期超短融011452002，票面利率5.10% 吉林森林工业集团7亿元九个月期短融041460033，票面利率5.70% 北京热力集团10亿元一年期短融041459024，票面利率5.24% 无锡灵山文化旅游集团2.3亿元一年期短融041465003，票面利率5.70% 浙商证券10亿元三个月期短期融资券071429002，票面利率4.87% 招商证券 15亿元三个月期短期融资券071401006，票面利率4.68% 河北物流产业集团1.5亿元一年期短融041462011，票面利率7.50% 西安地下铁道公司10亿元五年期中期票据101456015，票面利率6.80% 绵阳投资控股集团5亿元五年期中票101462008，票面利率7.45% 山东能源集团50亿元五年期中票101453008，票面利率6.28% 武汉国资经营公司3亿元五年期中票101459013，票面利率6.80% 杭州萧山国资经营总公司5亿元三年期中票101459014，票面利率6.09% 浦发银行 15亿元六个月期同业存单111409003，参考收益率5.0406% ============================================================================ 三、缴款： 进出口行60亿元一年期固息债140320，发行价100.517元 农发行50亿元一年期固息增发债140429，发行价格100.27元 娄底城建投集团18亿元七年期固息债1480102，票面利率7.95% 芜湖市鸠江建投13亿元七年期固息债1480124，票面利率8.49% 沭阳金源资产经营13亿元七年固息债1480185，票面利率7.39% 威海经济技术开发区公司10亿元七年期固息债1480193，票面利率7.45% 河北高速公路开发20亿元七年期固息债1480195，票面利率7.22% 北京基础设施投资公司50亿元15年期固息债1480206，票面利率6.25% 招商局集团28亿元人民币六个月期超短融 中国铝业 30亿元九个月期超短融 兖矿集团15亿元九个月期超短融 宁沪高速 50亿元六个月期超短融 华电国际 15亿元一年期短融 中金黄金 6亿元一年期短融 电信科学技术研究院8亿元一年期短融 北京城市排水集团2亿元一年期短融 江苏广电有线信息网络公司15亿元一年期短融 赣能股份 3亿元一年期短融 桑德环境 5亿元三年期中票 唐山港口实业集团4亿元五年期中票 嘉兴实业资产投资集团5亿元五年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 中国五矿股份20亿元九个月期超短融011361002到期兑付，票面利率4.55% 国家电网公司100亿元一年期短融041352014到期兑付，票面利率3.77% 三江化工3亿元一年期短融041359025到期兑付，票面利率4.89% 天士力控股集团5亿元一年期短融041362013到期兑付，票面利率4.38% 众和股份 2亿元一年期短融041362016到期兑付，票面利率5.80% 东方证券25亿元三个月期短融071408001到期兑付，票面利率6.10% 第一创业证券6亿元三个月期短融071412001到期兑付，票面利率6.20% 华安证券8亿元但个月期短融071436001到期兑付，票面利率6.30% 06航天债 068016付息 07中化工债 078008付息 11彬煤债 1180087付息 11宝丰能源债 1180088付息 11华润MTN2 1182122付息 12华通债 1280110付息 12营口债 1280111付息 12岱海债 1280112付息 12阳光MTN1 1282106付息 13附息国债08 130008付息 13国开23 130223付息 13国开24 130224付息 13国开25 130225付息 13国开26 130226付息 13农发07 130407付息 13宁波银行债01 1320014付息 13宁波银行债02 1320015付息 13武汉新港债 1380167付息 13邯郸交通债 1380168付息 13航机电MTN1 1382176付息 13沙钢MTN1 1382177付息 13沪电气MTN1 1382178付息 13蒙阜丰MTN1 1382179付息 13中金集MTN1 1382180付息 13南产控MTN1 1382181付息 14浦元1A1 1489010付息 14浦元1A2 1489011付息 14浦元1B 1489012付息 =========================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --据中国全国人民代表大会常务委员会今年的立法工作计划，证券法的修改案将于12月进行初次审议。 --天弘基金公布一季报，3月末余额宝对接的天弘增利宝货币基金规模达5,413亿份，当季规模增长近两倍。 今日公布3月70个大中城市住宅销售价格月度报告 4/23公布4月汇丰中国制造业PMI初值 (3月48.1%) 4/27公布1-3月规模以上工业企业利润 ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) (整理 吴芳；审校 李宏薇/丁淑琴)
路透北京4月17日 - 中国土地勘测规划院地价所所长赵松周一称，今年以来随着限购限贷范围向热点城市周边扩展，年内房地产调控进一步收紧的预期强烈，热点地区市场交易回落，房地产开发投资和购置需求受到阶段性抑制，住宅地价环比增速放缓，预计今年二季度住宅地价增速或将进一步放缓。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间12:06 今日报价
路透台北4月17日 - 台湾股市周一小幅下跌，大致尾随区域股市走势，市场并未因为美国财政部将台湾列入汇率政策监测名单而陷于不安。 美国财政部上周仍因实质经常帐而将台湾继续列在汇率操纵监测名单，不过当中并未提及台湾单方面干预汇市。 美国财政部警告称，“财政部呼吁台湾当局展现出持续将汇率干预仅局限于市场失序等例外状况时使用。” 0338 GMT时， 台湾加权股价指数 跌0.16%至9,717.28点，上 交易日收跌1.1%。 电子类指数 下跌0.4%，金融保险类指数 跌0.55%。 交投热络个股中，国泰金 跌0.84%。 关于美国财政部的汇率报告，〞我们会跟美方持续沟通，双方沟通管 道都很畅通。〞台湾央行外汇局长颜辉煌周六对路透记者说。 他表示，在三项标标准中，其中，在经常帐占GDP比重须低于3%这一 项，因台湾的超额储蓄太高GDP规模又小，无法达到美方的标准；至于干 预汇率部分，根据