《综述》全球经济未来一年顶多平稳增长，忧虑中国前景--路透调查

记者 Rahul Karunakar 编译 王冠中

路透4月16日 - 路透调查显示，未来一年全球经济有望稳定增长，但中国重新平衡经济结构的努力一旦令经济快速放缓，可能会损及这一进程。

全球最大经济体--美国的成长情况可能会超越其他国家，日本和欧元区的表现仍落后，新兴市场--尤其是拉丁美洲--则将面临充满挑战的一年。

除了英国等几个明显的例外，发达经济体也没什么迹象显示就业情况会有立即和重大的改善，特别是欧元区和美国。

“重要的是，必须强调发达国家的扩张速度仍旧温和，使得通胀维持在低档，而有大量闲置产能的国家则有很高的通缩风险，”TD Securities的首席经济分析师Craig Alexander在给投资人的报告中称。

整体而言，全球经济今年料成长3.4%，仅略低于国际货币基金组织(IMF)和1月路透调查预估的成长3.6%，且仍优于去年2.9%的成长。

由于许多经济体订多只是呈现温和扩张，因此重点就看全球第二大经济体--中国的表现。多年来中国一直是全球成长的推动力。

中国第一季经济成长率放缓至18个月低点，反映动能消退的迹象，但市场普遍对中国经济放缓已有所预期。

较为不明朗的是，中国要如何处理金融危机以来信贷引发的投资热潮，以及中国对于这股热潮以及后续资产价格压力的处置成效。

事实上，回答了调查中一个额外问题的经济分析师和策略师多数认为，中国经济大幅放缓是全球前景最大的风险。

“当前中国成长风险看来比去年严重，”花旗分析师Johanna Chua在给投资人的报告中称。

或许更重要的是，中国经济大幅放缓，可能会推低大宗商品价格，进而进一步打压欧元区、美国和其他国家的低通胀情况。

欧元区面临的风险最高。欧元区正苦于对付低通胀，以及希腊和西班牙等国的物价下滑。

尽管调查预估显示不太可能出现通缩，但低通胀的情况普遍，且会延续数年的时间，而强势欧元更让情况雪上加霜。

欧元区南部国家面临类似的情况，失业率料维持在高档。而欧洲大国英国和德国，在经济成长方面，预计会有较佳的表现。

新兴市场的成长前景趋于黯淡，一反近期的市场乐观气氛。

土耳其经济在2011年创下8.5%的成长率后，今年成长率料仅略高于2%，远低于美国。而拉丁美洲方面，成长预估也全面下修。

阿根廷和委内瑞拉料呈现衰退，巴西料成长不到2%，为连续第四年的疲弱表现。

“不幸的是，该地区成长率降低的情况看来不是暂时现象，”汇丰拉美首席经济分析师Andre Loes称。