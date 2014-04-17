《分析》推高欧元的多重因素难以自行消退，欧洲央行亟需采取行动

**全球性压力**

与此同时，欧元区银行在2011年底和2012年初为了应对危机期间的融资吃紧局面，从欧洲央行取得低成本危机贷款，现在银行业正在偿还这些贷款。

这样做抽走了银行体系中的剩余资金，并支撑短期货币市场利率，提高了欧元收益对投资者的吸引力，尤其是那些美国货币市场共同基金。

交易员还表示，像中国和韩国这样一些规模较大的央行，一直在将今年干预汇市打压本币时买进的美元部分转换成欧元。

随着3月底中国外汇储备由上年同期的3.82万亿美元升至3.95万亿，这种多元化操作可能持续下去。中国的外汇储备在全球居首。

此外，欧洲央行将在11月成为欧元区银行业的新监管机构，在此之前央行对银行业进行一次彻底检查，银行业为满足监管和压力测试的要求，从海外汇回资金，令资本流入欧元区。

国际清算银行称，欧洲银行业在新兴市场的风险敞口超过3万亿美元，在缩减资产负债规模以符合监管要求的同时，这些银行于2013年12月当季将资本汇回欧元区。

这一点反映在欧元区经常账收支中。该地区1月经常账盈余触及纪录高点，激增至253亿欧元。2月有所回落。

分析师预测，随着欧元逼近1.40美元大关，欧洲央行口头打压欧元汇率的力度将会增强，但除非真的采取行动，否则欧元不大可能跌太多。(完)