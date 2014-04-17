路透调查：美国经济成长料加速，但中国增长放缓带来的风险日益突出

* 美国经济在加速成长的轨道上

* 通胀料上升，失业率料下降

* 美联储料在2015年第三季开始加息

路透华盛顿4月16日 - 外界愈发相信美国经济终于走上加速成长的正轨，但其主要贸易伙伴国中国的经济体质存疑，打压对美国的乐观信心。

美国财长杰克卢如今总是给国内经济活力唱赞歌，过去一周进行的路透调查也显示，分析师对美国经济韧性普遍抱有信心。

分析师认为，美国国内生产总值(GDP)今年或成长2.7%，2015年和2016年料成长3.0%。这意味着经济增长较2007-09年经济衰退结束以来的水准加速近半个百分点。

对美国的GDP预估与一个月前的调查结果持平，表明尽管最近几个月一些数据疲弱，但对美国经济成长加速的预期增强。许多分析师认为，经济已经开始加速成长。

“第二季我们应看到反弹，”Raymond James分析师Scott Brown表示。他说，第一季经济疲弱可能因严寒所致，且是暂时状况。

由于发展中国家大多成长放缓，且欧洲和日本经济也缺乏生气，美国今年在推动全球经济成长方面将发挥重要作用。

然在美国结束长达六年的疲态后，分析师则关注哪里可能出问题。

路透调查显示，分析师称，今年对全球经济构成最大风险的是中国经济急速放缓或者出现全面金融危机。中国一系列贷款、债务以及影子银行产品违约事件已经在华尔街引发关注。

“中国经济增长风险似乎比去年更严重，”花旗分析师Johanna Chua在一份报告中指出。

中国是美国第二大贸易伙伴，仅次于加拿大，如果中国经济大幅放缓或出现经济衰退将损及对美国出口产品的需求。

**通胀问题**

或许更重要的是，中国的问题可能重压全球商品价格，给美国和全球通胀带来不受预见的下行压力。

美国3月扣除食品和能源的核心消费者物价较上年同期仅升1.7%，其他一些通胀指标甚至更弱。

路透调查显示，分析师预计美国明年核心通胀率将反弹至2%，失业率将降至5.9%。3月失业率为6.7%。

中国经济大幅放缓将威胁到美国就业和通胀前景，进而可能促使美联储延长维持利率在低位的时间。

美联储自2008年12月以来即维持银行业隔夜拆款利率在近零水准，路透调查预估中值显示，仍是要到2015年第三季才会开始加息。