路透调查：美国经济成长料加速，但中国增长放缓带来的风险日益突出

国际油市：OPEC秘书长称必须看到全球库存降至更接近五年均值
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。
* 美国经济在加速成长的轨道上
* 通胀料上升，失业率料下降
* 美联储料在2015年第三季开始加息
路透华盛顿4月16日 - 外界愈发相信美国经济终于走上加速成长的正轨，但其主要贸易伙伴国中国的经济体质存疑，打压对美国的乐观信心。
美国财长杰克卢如今总是给国内经济活力唱赞歌，过去一周进行的路透调查也显示，分析师对美国经济韧性普遍抱有信心。
分析师认为，美国国内生产总值(GDP)今年或成长2.7%，2015年和2016年料成长3.0%。这意味着经济增长较2007-09年经济衰退结束以来的水准加速近半个百分点。
对美国的GDP预估与一个月前的调查结果持平，表明尽管最近几个月一些数据疲弱，但对美国经济成长加速的预期增强。许多分析师认为，经济已经开始加速成长。
“第二季我们应看到反弹，”Raymond James分析师Scott Brown表示。他说，第一季经济疲弱可能因严寒所致，且是暂时状况。
由于发展中国家大多成长放缓，且欧洲和日本经济也缺乏生气，美国今年在推动全球经济成长方面将发挥重要作用。
然在美国结束长达六年的疲态后，分析师则关注哪里可能出问题。
路透调查显示，分析师称，今年对全球经济构成最大风险的是中国经济急速放缓或者出现全面金融危机。中国一系列贷款、债务以及影子银行产品违约事件已经在华尔街引发关注。
“中国经济增长风险似乎比去年更严重，”花旗分析师Johanna Chua在一份报告中指出。
中国是美国第二大贸易伙伴，仅次于加拿大，如果中国经济大幅放缓或出现经济衰退将损及对美国出口产品的需求。
**通胀问题**
或许更重要的是，中国的问题可能重压全球商品价格，给美国和全球通胀带来不受预见的下行压力。
美国3月扣除食品和能源的核心消费者物价较上年同期仅升1.7%，其他一些通胀指标甚至更弱。
路透调查显示，分析师预计美国明年核心通胀率将反弹至2%，失业率将降至5.9%。3月失业率为6.7%。
中国经济大幅放缓将威胁到美国就业和通胀前景，进而可能促使美联储延长维持利率在低位的时间。
美联储自2008年12月以来即维持银行业隔夜拆款利率在近零水准，路透调查预估中值显示，仍是要到2015年第三季才会开始加息。
调查还显示，欧洲的通缩风险是今年全球经济的又一重大威胁。(完) (编译 李爽 审校 张荻)
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。
路透吉隆坡4月27日 - 马来西亚棕榈油期货周四回吐涨幅收低，因为 投资人在市场触及两周高点后获利了结。 指标7月棕榈油期货 收跌0.3%，报每吨2,506马币(576.75美 元)，盘中曾触及4月14日以来高点2,545马币(林吉特)。 成交量为51,302口。 “市场在区间交投，有一些获利了结，”一名吉隆坡期货交易员表示 。 棕榈油最近受到出口疲弱以及产量增长预测造成的偏空人气打击。本 周料连续第三周下跌，本周迄今已经下跌0.9%。 马来西亚4月1-25日棕榈油出口较上月同期下滑，两家船货验证机构 给出的数据分别为下滑1.2%和下滑3.4%。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 下跌0.2%，大连9月豆油<DB Ycv1>上涨0.2%。大连9月棕榈油期货 最高跳涨1.3%。(完) (编译 李春喜 审校 张涛)
路透新加坡4月27日 - 亚洲石脑油及汽油裂解价差周四下跌，因本周 新加坡与美国库存高企。 亚洲石脑油裂解价差触及每吨73.53美元的五周低点，汽油裂解价差 亦触及四周低点每桶9.87美元。 官方数据显示，在截至4月26日的当周，新加坡陆上轻质馏分油库存 增加113万桶至近八个半月最高水准1,480万桶。这仅比2016年3月2日创下 的纪录高位1,550万桶低4.5%。 前一日数据显示美国汽油库存上周增长340万桶，而路透调查的分析 师预测是下降100万桶。 不过石脑油基本面基本上保持强劲，因供应预计收紧。这在现货交易 中得到反映。 例如，台塑石化已经购买了大约13万吨6月上半月到岸麦寮的规格未 定石脑油船货，成本加运费价(C&F)较日本报价每吨升水4-5美元。 这高于台塑石化4月12日为大约12万吨5月上半月运抵麦寮的石脑油支 付的升水，这些船货的最高升水是每吨2美元。 有七笔现货交易，其中两笔是汽油，其余的是石脑油。 伊藤忠商事和托