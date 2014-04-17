路透调查：意大利经济今年料扩张0.6%，慢于政府预估

中国金融：高净值人士看好今年股票市场，人民币汇率将保持稳健--报告
路透北京4月27日 - 中国股份制商业银行--兴业银行与波士顿咨询公司（BCG）周四联合发布报告称，高净值人士对今年中国宏观经济和投资形式较为乐观，66%的受访者认为股票市场将保持稳定或上涨；近六成受访者认为人民币汇率将保持稳健甚至上涨。
* 今明两年经济料分别增长0.6%和1%
* 今年赤字水平预计仍不高于欧盟上限
* 失业率料将在第三季触顶，此后回落
路透罗马4月16日 - 路透调查显示，意大利经济今年将勉力回归增长，不过扩张速度慢于总理伦齐政府此前的预估。
路透在过去一周访问的20位分析师预期，2014年国内生产总值(GDP)料增长0.6%，不及政府目标的0.8%，不过高于1月调查时预期的增长0.4%。
2015年经济增速料加速至1.0%。
今年年底前预算赤字与GDP之比料触及2.9%，略低于欧盟3%的上限，不过高于政府预期的2.6%。
“我们预计在减税措施的推动下，今年增长将加快，2015年表现更好，”花旗分析师Giada Giani称。“低收入者更倾向于把节省的税款花掉。”
虽然意大利经济料将恢复增长，但失业率仍上升，1月时触及12.9%，为1977年开始记录该数据以来的最高。
调查显示，失业率将继续攀升，第三季时平均将达到13%，然后小幅回落。
今年该国负债将上升至GDP的135%以上，高于2013年的132.6%，也略超出政府目标134.9%。
调查还显示，明后两年赤字与GDP之比料分别为2.5%和1.9%；政府预期分别为1.8%和0.9%。
意大利今年平均通胀率预计为0.7%，并且将一直远低于欧洲央行2.0%通胀目标直到2016年。(完)
路透北京4月27日 - 中国股份制商业银行--兴业银行与波士顿咨询公司（BCG）周四联合发布报告称，高净值人士对今年中国宏观经济和投资形式较为乐观，66%的受访者认为股票市场将保持稳定或上涨；近六成受访者认为人民币汇率将保持稳健甚至上涨。
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