路透调查：意大利经济今年料扩张0.6%，慢于政府预估

* 今明两年经济料分别增长0.6%和1%

* 今年赤字水平预计仍不高于欧盟上限

* 失业率料将在第三季触顶，此后回落

路透罗马4月16日 - 路透调查显示，意大利经济今年将勉力回归增长，不过扩张速度慢于总理伦齐政府此前的预估。

路透在过去一周访问的20位分析师预期，2014年国内生产总值(GDP)料增长0.6%，不及政府目标的0.8%，不过高于1月调查时预期的增长0.4%。

2015年经济增速料加速至1.0%。

今年年底前预算赤字与GDP之比料触及2.9%，略低于欧盟3%的上限，不过高于政府预期的2.6%。

“我们预计在减税措施的推动下，今年增长将加快，2015年表现更好，”花旗分析师Giada Giani称。“低收入者更倾向于把节省的税款花掉。”

虽然意大利经济料将恢复增长，但失业率仍上升，1月时触及12.9%，为1977年开始记录该数据以来的最高。

调查显示，失业率将继续攀升，第三季时平均将达到13%，然后小幅回落。

今年该国负债将上升至GDP的135%以上，高于2013年的132.6%，也略超出政府目标134.9%。

调查还显示，明后两年赤字与GDP之比料分别为2.5%和1.9%；政府预期分别为1.8%和0.9%。