路透调查：欧元区低通胀至少还将持续两年

* 欧元区低通胀将持续数年

* 经济和就业增长料疲弱

* 对再融资和存款利率的预期维持不变

路透4月16日 - 路透调查周三显示，欧元区低通胀的情形至少还要维持两年，且仍面临非常切实的通缩风险。欧元强势以及缺乏活力的经济和就业增长，遏制物价上升。

该通胀预期大体符合欧洲央行(ECB)的预测，鉴于目前利率已经处于或接近于零水准，央行要想扭转通胀下滑的趋势实属不易。

欧元区通胀率在近几个月来一直稳步下滑，3月更是降至0.5%的2009年11月来最低水平，仅是欧洲央行略低于2%目标的四分之一。

虽然这符合全球通胀下滑的整体趋势，但包括国际货币基金组织(IMF)在内的很多观察家对通缩心存担忧，认为这是个主要威胁。通缩问题纠缠了日本将近20年。

4月9-15日间，接受调查的61位分析师认为本季和今年全年的通胀率均值将在0.9%，明年将升至1.3%。在2016年年底之前欧洲央行恐怕难以实现其通胀目标。

"欧洲央行可能有些忽视欧元的强势，及其对通胀的抑制作用。”Capital Economics分析师Jonathan Loynes说道。

“欧洲央行仍预期通胀在明年底以后会升向其目标，但事实是欧元区一些二线国家已经出现通缩。“

希腊甚至是欧元区第四大经济体西班牙的物价已经开始同比下降。令人担心的是，这发生在这些国家的经济开始回春之际。

日本财务大臣麻生太郎周六敦促欧洲央行要密切关注通胀，若物价一直下滑需采取进一步的宽松政策，并提到日本对抗物价下滑的经验。

与此同时，欧元兑美元 仍保持坚挺，2013年累计上涨4%，且并无走软迹象，尽管本月初接受调查的分析师几乎一致预期欧元很快会下滑。

受访分析师普遍认为，欧洲央行至少在今后18个月不会调降再融资利率或者把存款利率降至负值。只有八名分析师预期欧洲央行会在年中之前降息。目前再融资利率处于纪录低位0.25%。

在最近的路透调查中，受访者认为欧洲央行还可以考虑其它选项，包括暂停冲销以前根据证券市场计划(SMP)进行的债券购买操作，或者向银行业再度提供廉价贷款，即启动新一轮长期再融资操作(LTRO)。

“欧洲央行6月将会调降再融资利率并将存款利率降至负值，此外也将会在流动性方面采取行动和暂停冲销证券市场计划(SMP)。"花旗分析师Guillaume Menuet说道。(完)

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