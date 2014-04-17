路透调查：今明两年德国经济成长动能料增强，摆脱去年的颓势

国际油市：OPEC秘书长称必须看到全球库存降至更接近五年均值
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。
* 德国第二季GDP料增长0.4%，第三季增长0.5%
* 2014年GDP料成长1.9%，明年成长2.0%
路透柏林4月16日 - 路透调查显示，假如西方国家与俄罗斯就乌克兰问题的僵局不出现严重升级的话，今年德国经济成长速度可能是2013年的近五倍。
路透调查结果与德国政府周二公布的预估差不多；后者预测今明两年德国经济成长率分别为1.8%和2.0%，受益于相对强劲的内需和较低的失业率。
根据上周路透对16位分析师的调查，他们预计德国经济今明两年将分别成长1.9%和2.0%。去年德国经济仅扩张0.4%，为全球金融危机开始以来表现最差的一年。
分析师称，预估值面临的主要风险是当前乌克兰与俄罗斯危机中，乌克兰以外情势升级。如果危机仍仅限于乌克兰，那么其对德国经济的影响将有限，而如果范围进一步扩大的话，德国将受到冲击。
“如果当前乌克兰政治前景的不确定性持续，而没有军事冲突重大升级的话，应该只会产生较小负面影响，”IHS Global Insight的Timo Klein称。
“而如果冲突变得极度血腥，俄罗斯遭受严重经济制裁，以及暂时中断对欧洲供应天然气的话，那么当前的德国经济复苏将严重倒退，”他称。
分析师预期，即使乌克兰危机加重，德国内需可能仍足够旺盛，不会使德国经济跌入衰退。
目前来说 ，今年民间消费料增长1.3%，出口在去年增长乏力后应出现反弹。出口料增长5.5%，高于2013年不到1%的增幅。
**通缩风险**
传统上出口一直是德国经济的中坚力量，但最近几年因贸易伙伴处境艰难而遭受不利。内需是去年德国经济成长的支柱，今年料将再度成为主要成长动力。
今年进口或将成长6.0%。
德国已完全从全球金融危机和欧债危机中走出，但分析师警告称，最低工资及退休金改革等政府新政策可能会压制经济成长，而非激励初露端倪的增长。
近期数据显示工业生产和订单增长，但乌克兰危机打压了领先指标中的预期分项指数。
另外人们还担心不利于经济成长的通缩问题可能将在欧元区扎根下来，因一段时间以来物价趋势未能达到欧洲央行的物价稳定目标。
但德国央行总裁魏德曼周五表示，预计欧元区经济成长将加速，从而逐步带动通胀上升。(完)
(编译 于春红; 审校 侯向明)
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。
路透吉隆坡4月27日 - 马来西亚棕榈油期货周四回吐涨幅收低，因为 投资人在市场触及两周高点后获利了结。 指标7月棕榈油期货 收跌0.3%，报每吨2,506马币(576.75美 元)，盘中曾触及4月14日以来高点2,545马币(林吉特)。 成交量为51,302口。 “市场在区间交投，有一些获利了结，”一名吉隆坡期货交易员表示 。 棕榈油最近受到出口疲弱以及产量增长预测造成的偏空人气打击。本 周料连续第三周下跌，本周迄今已经下跌0.9%。 马来西亚4月1-25日棕榈油出口较上月同期下滑，两家船货验证机构 给出的数据分别为下滑1.2%和下滑3.4%。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 下跌0.2%，大连9月豆油<DB Ycv1>上涨0.2%。大连9月棕榈油期货 最高跳涨1.3%。(完) (编译 李春喜 审校 张涛)
路透新加坡4月27日 - 亚洲石脑油及汽油裂解价差周四下跌，因本周 新加坡与美国库存高企。 亚洲石脑油裂解价差触及每吨73.53美元的五周低点，汽油裂解价差 亦触及四周低点每桶9.87美元。 官方数据显示，在截至4月26日的当周，新加坡陆上轻质馏分油库存 增加113万桶至近八个半月最高水准1,480万桶。这仅比2016年3月2日创下 的纪录高位1,550万桶低4.5%。 前一日数据显示美国汽油库存上周增长340万桶，而路透调查的分析 师预测是下降100万桶。 不过石脑油基本面基本上保持强劲，因供应预计收紧。这在现货交易 中得到反映。 例如，台塑石化已经购买了大约13万吨6月上半月到岸麦寮的规格未 定石脑油船货，成本加运费价(C&F)较日本报价每吨升水4-5美元。 这高于台塑石化4月12日为大约12万吨5月上半月运抵麦寮的石脑油支 付的升水，这些船货的最高升水是每吨2美元。 有七笔现货交易，其中两笔是汽油，其余的是石脑油。 伊藤忠商事和托