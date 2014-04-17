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亚洲 | 2014年 4月 17日 星期四 10:37 BJT

路透调查：今明两年德国经济成长动能料增强，摆脱去年的颓势

* 德国第二季GDP料增长0.4%，第三季增长0.5%

* 2014年GDP料成长1.9%，明年成长2.0%

路透柏林4月16日 - 路透调查显示，假如西方国家与俄罗斯就乌克兰问题的僵局不出现严重升级的话，今年德国经济成长速度可能是2013年的近五倍。

路透调查结果与德国政府周二公布的预估差不多；后者预测今明两年德国经济成长率分别为1.8%和2.0%，受益于相对强劲的内需和较低的失业率。

根据上周路透对16位分析师的调查，他们预计德国经济今明两年将分别成长1.9%和2.0%。去年德国经济仅扩张0.4%，为全球金融危机开始以来表现最差的一年。

分析师称，预估值面临的主要风险是当前乌克兰与俄罗斯危机中，乌克兰以外情势升级。如果危机仍仅限于乌克兰，那么其对德国经济的影响将有限，而如果范围进一步扩大的话，德国将受到冲击。

“如果当前乌克兰政治前景的不确定性持续，而没有军事冲突重大升级的话，应该只会产生较小负面影响，”IHS Global Insight的Timo Klein称。

“而如果冲突变得极度血腥，俄罗斯遭受严重经济制裁，以及暂时中断对欧洲供应天然气的话，那么当前的德国经济复苏将严重倒退，”他称。

分析师预期，即使乌克兰危机加重，德国内需可能仍足够旺盛，不会使德国经济跌入衰退。

目前来说 ，今年民间消费料增长1.3%，出口在去年增长乏力后应出现反弹。出口料增长5.5%，高于2013年不到1%的增幅。

**通缩风险**

传统上出口一直是德国经济的中坚力量，但最近几年因贸易伙伴处境艰难而遭受不利。内需是去年德国经济成长的支柱，今年料将再度成为主要成长动力。

今年进口或将成长6.0%。

德国已完全从全球金融危机和欧债危机中走出，但分析师警告称，最低工资及退休金改革等政府新政策可能会压制经济成长，而非激励初露端倪的增长。

近期数据显示工业生产和订单增长，但乌克兰危机打压了领先指标中的预期分项指数。

另外人们还担心不利于经济成长的通缩问题可能将在欧元区扎根下来，因一段时间以来物价趋势未能达到欧洲央行的物价稳定目标。

但德国央行总裁魏德曼周五表示，预计欧元区经济成长将加速，从而逐步带动通胀上升。(完)

(编译 于春红; 审校 侯向明)
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