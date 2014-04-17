路透调查：内部疑虑料拖累拉丁美洲经济成长展望

路透巴西里亚4月16日 - 未来两年，拉丁美洲经济体面临的挑战看来比之前预期多，增长可能放慢，通胀或升高，恐使市场近来对新兴市场的乐观看法落空。

路透调查逾50名分析师对七个主要拉美国家经济增长的预估，除哥伦比亚外，都要低于1月的路透调查预估。调查细节请点击 。

调查还显示，巴西和智利等地近来股汇市的涨势，可能无法持续。

分析师对今年经济增长的预估平均下调0.8个百分点，目前预计阿根廷和委内瑞拉会陷入全面衰退；巴西经济增长料低于2%，为连续四年增长疲弱。

分析师亦下调阿根廷、巴西、智利、墨西哥和委内瑞拉等五国的2015年经济展望。

“很遗憾，这个地区低增长的情况似乎不是暂时的。目前更清楚的是，除了墨西哥外，后续几年拉美国家可能都得忍受一段改革和生产力提升的艰难时期。”汇丰拉美首席经济分析师Andre Loes称。

路透调查的分析师普遍预计，巴西经济明年料扩张2.2%。

那时抑制拉美的主要将是内部的问题，分析师指出，像是巴西的信心低落，阿根廷和委内瑞拉物价猛涨，智利和秘鲁投资增长放缓等。

预期中的美国收紧货币政策后，从墨西哥到智利，多国利率在2015年期间料上升。调查显示，如哥伦比亚央行料将把利率从3.25%上调至5.0%。