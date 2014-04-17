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亚洲 | 2014年 4月 17日 星期四 10:31 BJT

日本股市：日经指数盘中在震荡交投中持平，获利了结抵消美股提振效应

路透东京4月17日 - 日股日经指数周四早盘在震荡交投中持平，上日大幅上涨后的获利了结抵消了美国股市上涨带来的提振效应。对美联储将维持利率在低位的信心提振美股上日收高。

佳能 表现超过大盘，涨2%，成交量第六大，之前日本经济新闻报导，该公司1-3月当季营业利润可能劲增50%。

日经指数 早盘盘中跌0.1%报14,407.73，之前在平盘水准上方波动，并触及一周高位14,500.66点，脱离本月稍早所及六个月低位约13,885点。

该指数周三扬升3%。

出口股涨跌不一，丰田汽车 跌0.7%，本田汽车 跌2.1%，京瓷 升1.3%。

“首相安倍晋三料在6月出台新的成长策略，股市寄望其调降企业税率，若分阶段从35%调降至25%，将是正面的意外因素，”股市策略师Naoki Kamiyama在一份报告中指出。

“另一个正面因素将是日本央行在7月前继续放宽政策。”

东证股价指数 涨0.1%报1,167.42点。(完)
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