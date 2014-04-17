路透调查：英国经济料将随着央行利率不动而继续保持动能

* 英国经济复苏动能持续

* 第一季经济成长率料为0.7%

* 分析师预计未来首度升息时间料在2015年第二季，料升25个基点至0.75%

路透伦敦4月16日 - 路透调查显示，英国经济今年首季料将维持强劲成长动能，且由于英国央行料把主要利率维持在底部又一年，英国经济仅会小幅减速。

路透调查在上周访问50位分析师的结果显示，英国第一季国内生产总值(GDP)料扩张0.7%，持平于前季，这将使英国成为主要经济体中成长最快的国家之一。

如果预估成真，代表英国经济规模在6月底前将重回金融危机前水准。本次调查预估值较3月调查时上修。

“政策很宽松，而且欧元区危机已经消退--我认为成长率会远高于平均预估，”花旗分析师Michael Saunders说。在受访者当中，他是预估值最乐观且升息预期最大胆的分析师之一。

同时参与3月与这次路透调查的分析师中，有半数上调预估值。因数据显示工厂加速生产、工业产出跳增且零售销售改善，房价也见上涨，均帮助带动了以消费为导向的经济。

“从目前第一季已知的一些讯息来看，我认为成长率有1%。”Saunders说。

但预估中值并没有像他那么乐观，受访者认为从7月起GDP料按季成长0.6%，但这表示全年经济成长率为2.8%，优于3月调查时的2.7%。

分析师预估英国最大贸易伙伴--欧元区季度成长率料仅有0.3-0.4%。欧元区复苏动能不济，而且通缩威胁罩顶。

**利率料将持稳**

45位受访分析师中仅有3位认为借贷成本会在今年从当前的0.5%上升，但这最快也要到10月才有可能实现。

近期路透调查中，预估中值显示受访者认为明年第二季才会升息25个基点，然后第三季再度升息类似幅度。

“由于通胀趋势向下，我们重申利率将在较长时间内维持低位的看法，”汇丰分析师Elizabeth Martins说。她认为至少在2015年7月之前都不会升息。