路透调查：加拿大今明两年经济料温和成长，受制于家庭高负债及楼市降温

* 今明两年经济料分别成长2.3%和2.6%

* 今年房屋开工年率料为176,700户

路透4月16日 - 路透调查显示，加拿大经济未来两年将只会温和成长，且由于高家庭债务水准和房市降温抑制消费者支出，其经济表现恐将不及美国。

然分析师预测，随着加元 贬值和美国经济进一步复苏，期盼已久的出口回升可望在今年下半年实现。

路透对33位分析师的调查显示，加拿大经济今年将成长2.3%，明年则将成长2.6%。

这些预测几乎持平于1月调查结果，且低于对美国经济今明年分别成长2.7%和3%的预测。

加拿大央行在1月时预估今明年均成长2.5%。

分析师调降今年第一季经济环比年率成长预估至1.7%，1月调查时预估为2.2%。对今年余下几季和明年上半年的预估则几近不变。

BMO Capital Markets资深分析师Sal Guatieri表示，“至少近期内，在国内方面没有太多的潜力来推动经济快速成长，因为家庭债务偏高且房市降温。”

如今加拿大房市正在降温，且一些市场观察者仍担心会出现美国式的崩跌风险。此外，极高的家庭债务水准已经让加拿大消费者更加审慎支出。

周三的调查显示，加拿大房市料将持续降温。他们预期今年房屋开工年率为176,700户， 低于1月调查时的181,300。明年料将进一步降至172,000户，三个月前的预估为180,200户。

调查显示，通胀率明年将上升至1.9%，和央行2%目标相距不远。

对加拿大经济最为有利的预期是出口业复苏，这料将在未来两年出现，因美国经济强劲推动对加拿大商品的需求增加。