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亚洲 | 2014年 4月 17日 星期四 10:43 BJT

台湾汇市：台币实质价位早盘小升，外资稍有汇入

路透台北4月17日 - 台币兑美元 实质价位周四早盘小升，由于盘初韩元走升，外资也有汇入，让台币盘初实质交易较上日走强。

但在台币升破30.100之后，即有不少进口商的美元买单出笼。交易员认为，今日台币兑美元升至30.050时，成交量并不高，市场追卖美元的力道并不大，因此估计盘势落于区间震荡的可能性仍高。

〞早上的一波是外资丢(美元)下去的，但之后进口商就出来了，〞一位小型商业银行交易员表示。

他们也认为，近期台币兑美元一度升破30关卡，但是很迅速的又贬回30以上，看起来央行对于台币升破30的忍耐度相当低，因此这应是台币兑美元升值的铁板压力区。

早盘台币兑美元的实质成交区间主要在30.05-30.15，上日台币实质交易区间主要在30.110-30.180。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，一个月期美元/台币盘初折价微幅收敛；一个月远汇报价 早盘在30.097/30.118左右，上日纽约盘收在30.115。

交易员观察市场动态：

* 韩元 盘初一度升至1,034.5，但随后走弱至1,037左右

* 台股 盘初仍升，升幅约0.2%左右

* 出口商不见踪影，进口商买盘不少

交易员预测今日集中交易区间：

* 30.05-30.20

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