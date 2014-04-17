台湾汇市：台币实质价位早盘小升，外资稍有汇入

国际油市：OPEC秘书长称必须看到全球库存降至更接近五年均值
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。
路透台北4月17日 - 台币兑美元 实质价位周四早盘小升，由于盘初韩元走升，外资也有汇入，让台币盘初实质交易较上日走强。
但在台币升破30.100之后，即有不少进口商的美元买单出笼。交易员认为，今日台币兑美元升至30.050时，成交量并不高，市场追卖美元的力道并不大，因此估计盘势落于区间震荡的可能性仍高。
〞早上的一波是外资丢(美元)下去的，但之后进口商就出来了，〞一位小型商业银行交易员表示。
他们也认为，近期台币兑美元一度升破30关卡，但是很迅速的又贬回30以上，看起来央行对于台币升破30的忍耐度相当低，因此这应是台币兑美元升值的铁板压力区。
早盘台币兑美元的实质成交区间主要在30.05-30.15，上日台币实质交易区间主要在30.110-30.180。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，一个月期美元/台币盘初折价微幅收敛；一个月远汇报价 早盘在30.097/30.118左右，上日纽约盘收在30.115。
交易员观察市场动态：
* 韩元 盘初一度升至1,034.5，但随后走弱至1,037左右
* 台股 盘初仍升，升幅约0.2%左右
* 出口商不见踪影，进口商买盘不少
交易员预测今日集中交易区间：
* 30.05-30.20
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路透吉隆坡4月27日 - 马来西亚棕榈油期货周四回吐涨幅收低，因为 投资人在市场触及两周高点后获利了结。 指标7月棕榈油期货 收跌0.3%，报每吨2,506马币(576.75美 元)，盘中曾触及4月14日以来高点2,545马币(林吉特)。 成交量为51,302口。 “市场在区间交投，有一些获利了结，”一名吉隆坡期货交易员表示 。 棕榈油最近受到出口疲弱以及产量增长预测造成的偏空人气打击。本 周料连续第三周下跌，本周迄今已经下跌0.9%。 马来西亚4月1-25日棕榈油出口较上月同期下滑，两家船货验证机构 给出的数据分别为下滑1.2%和下滑3.4%。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 下跌0.2%，大连9月豆油<DB Ycv1>上涨0.2%。大连9月棕榈油期货 最高跳涨1.3%。(完) (编译 李春喜 审校 张涛)
路透新加坡4月27日 - 亚洲石脑油及汽油裂解价差周四下跌，因本周 新加坡与美国库存高企。 亚洲石脑油裂解价差触及每吨73.53美元的五周低点，汽油裂解价差 亦触及四周低点每桶9.87美元。 官方数据显示，在截至4月26日的当周，新加坡陆上轻质馏分油库存 增加113万桶至近八个半月最高水准1,480万桶。这仅比2016年3月2日创下 的纪录高位1,550万桶低4.5%。 前一日数据显示美国汽油库存上周增长340万桶，而路透调查的分析 师预测是下降100万桶。 不过石脑油基本面基本上保持强劲，因供应预计收紧。这在现货交易 中得到反映。 例如，台塑石化已经购买了大约13万吨6月上半月到岸麦寮的规格未 定石脑油船货，成本加运费价(C&F)较日本报价每吨升水4-5美元。 这高于台塑石化4月12日为大约12万吨5月上半月运抵麦寮的石脑油支 付的升水，这些船货的最高升水是每吨2美元。 有七笔现货交易，其中两笔是汽油，其余的是石脑油。 伊藤忠商事和托