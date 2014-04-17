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亚洲 | 2014年 4月 17日 星期四 10:59 BJT

《全球市场》亚洲股市小幅走高，谷歌与IBM不佳财报或压制科技股表现

西班牙10年期公债收益率 降至逾八年低点3.06%，意大利10年期公债收益率 触及纪录低位3.11%。

美国经济方面的消息好坏不一，工业生产表现优于预期，但房屋开工则令人失望。

尽管如此，投资人仍受到美联储褐皮书的鼓舞，该报告显示企业活动近几周来升温，因天气相关的影响已排除。

现货金 持稳在每盎司1,300.85美元，本周稍早经历技术性卖压后，于1,290/1,293美元区域寻获支撑。

布兰特原油周三小幅升向每桶110美元，因乌克兰紧张情势升高。布兰特6月原油期货 上涨0.02美元至每桶109.62美元，接近3月3日以来最高水准。美国原油期货 升0.33美元至每桶104.09美元，摆脱库存大增的影响。(完) (编译 徐文焰/杜明霞/李婷仪/王冠中; 审校 于春红/张若琪)
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