修正-路透调查：法国赤字明年或无法达标，GDP增长预期亦低于政府目标

(更正：修改内文第一句措辞以明确语义；第二段“利用”修改为“恪守”)

* 调查显示2015年法国赤字与GDP之比料为3.3%

* 2014-2016年GDP成长率可能均低于官方目标

路透巴黎4月16日 - 路透调查显示，法国明年的公共部门赤字将再度超过欧盟上限，从而违反已经延后两年的最后期限，为法国与其欧洲伙伴之间可能的摩擦埋下隐患。

这份调查凸显出法国目前面临的挑战。尽管经济成长疲弱，但政府坚称，将恪守新的期限，在2015年把赤字与国内生产总值(GDP)之比降至3%。

“如果法国达不到目标，对自身而言并不会产生重大影响，但将严重损害其在欧洲伙伴及投资者心目中的信誉，”券商Aurel BGC的分析师Jean-Louis Mourier称。

这份路透调查在4月10-14日期间进行，得出的预估中值显示，2015年法国政府赤字与GDP之比将为3.3%，2016年则会降至3.0%，而这是欧盟认为欧元区成员国财政具有可持续性的指标水准。

调查的预估中值显示，今年法国GDP料增长0.8%，2015年增长1.2%，2016年增长1.4%。这均远低于法国政府的目标。政府这三年的经济增长率目标分别为0.9%、1.7%和2.0%。

随着成长疲弱打压税收，高于10%的失业率推高了公共福利支出，不得人心的总统奥朗德与其执政党社会党陷入困境。政府准备于4月23日向欧盟执委会和欧元区伙伴国报告赤字削减承诺策略。

法国财长萨潘本周表示，2015年预算将基于赤字与GDP之比降至3.0%的预估。这一前提限制可能迫使他采取一次性措施，而这将违背长期改革承诺。

15名分析师对法国赤字相关调查作出回应，其中只有两人预计，法国政府可能在2015年底前将赤字降至相当于GDP的3%或更低。(完)