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亚洲 | 2014年 4月 17日 星期四 16:02 BJT

《独家新闻》中国央行拟放宽银行间债市准入，并加强交易监测--消息

路透北京/香港4月17日 - 据两位熟悉情况的消息人士周四透露，中国人民银行近日召开由银行高管参加的闭门会议，讨论研究放宽银行间债券市场准入，以及设立杠杆率等指标，加强债市交易监测等重要事项。

具体原则包括，放宽全球央行、主权基金、国际金融机构等非法人机构进入中国银行间债市的准入条件；对于关联交易具体进行定义和报送规则，设立杠杆率等指标以加强对交易的监测。

“对（上述）非法人机构放宽准入，意味着全球央行、主权基金、世界银行等，都可以直接进入银行间了。”上述熟悉情况的消息人士称。

此外，央行还在此次会议上明确了各类涉嫌债市违规的处罚方式。

路透暂时无法联系到央行对此发表评论。

中国央行2010年8月发布通知，允许境外人民币清算行等三类机构运用人民币投资银行间债券市场。具体包括境外中央银行或货币当局(境外央行)、香港、澳门地区人民币业务清算行(港澳人民币清算行)，以及跨境贸易人民币结算境外参加银行(境外参加银行)。

而证监会等部门在2012发布的合格境外机构投资者(QFII)相关规定则表示，在批准投资额度内，QFII可以投资于在证券交易所交易的股票、债券和权证，在银行间债券市场交易的债券等人民币金融工具。(完) (发稿 路透中文新闻部)
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