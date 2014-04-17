路透调查：矿业罢工和中国成长放缓拖累南非经济前景

中国金融：高净值人士看好今年股票市场，人民币汇率将保持稳健--报告
路透北京4月27日 - 中国股份制商业银行--兴业银行与波士顿咨询公司（BCG）周四联合发布报告称，高净值人士对今年中国宏观经济和投资形式较为乐观，66%的受访者认为股票市场将保持稳定或上涨；近六成受访者认为人民币汇率将保持稳健甚至上涨。
* 南非2014年GDP料成长2.5%，2015年成长3.0%
* 经常帐赤字料逐渐缩小
记者 Vuyani Ndaba 编译 王冠中
路透约翰内斯堡4月16日 - 周三公布的路透调查显示，矿业罢工和中国对大宗商品的需求减少，将拖累南非今年的经济表现，但南非今年经济成长仍预期较去年快。
就36名经济分析师所做的调查预估，南非经济今年仍料成长2.5%，和1月调查预估相同，尽管铂金矿工因薪资问题从近三个月前展开罢工，且没有结束罢工的迹象。
南非今年经济成长率料优于去年的1.9%，因全球经济改善，协助提振出口。但通胀扬升，且南非兰特 贬值使得通胀情况更加恶化，意味着利率将进一步上扬。南非央行在1月宣布升息，为近六年来首次调升。
调查预估南非附买回利率今年底前将再上调50个基点至6.00%，和上月调查预估相同。
对于2015年底和2016年的利率预估中值亦维持在7.0%。
调查显示，南非明年经济成长率料升至3%。
国际货币基金组织(IMF)预期今明两年全球复苏情况将增强，因富裕国家的产出将增加，但IMF也警告称，南非等新兴经济体的风险升高。
南非经常帐赤字是投资人的忧虑所在，带动了今年稍早的兰特卖压。南非经常帐赤字去年在相当于国内生产总值(GDP)5.8%的水准。
然而，调查显示，南非今年经常帐赤字相对于GDP的比率料降至5.5%，2015年进一步缩减至5.0%，2016年再降至4.8%。(完)
路透北京4月27日 - 中国股份制商业银行--兴业银行与波士顿咨询公司（BCG）周四联合发布报告称，高净值人士对今年中国宏观经济和投资形式较为乐观，66%的受访者认为股票市场将保持稳定或上涨；近六成受访者认为人民币汇率将保持稳健甚至上涨。
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