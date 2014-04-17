《国际主要央行公开市场操作一览》--4月17日

路透北京4月17日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦3月19日表示，可能今年秋季结束购债，然后再过大约六个月之后就可能开始升息。另外，美联储每月购买公债和抵押贷款支持证券(MBS)的规模从650亿美元减至550亿美元。

欧洲在公开市场则通过反向交易、定期存款等方式调节市场流动性；日本央行2013年4月推出进一步宽松政策，承诺两年内将公债持有量增加一倍；台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间

-----------------------------------------------------------------

4/16 买入公债 10.18 02/15/2036 - 02/15/2044

4/15 买入公债 22.04 01/31/2020 - 03/31/2021

4/14 买入公债 10.18 02/15/2036 - 02/15/2044

4/11 买入公债 22.86 05/15/2021 - 02/15/2024

4/10 买入公债 32.23 04/30/2018 - 12/31/2018

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

--------------------------------------------------

4/16 隔夜逆回购 -717.44 0.05%

4/15 隔夜逆回购 -649.07 0.05%

4/14 隔夜逆回购 -758.23 0.05%

4/11 三天逆回购 -808.74 0.05%

4/10 隔夜逆回购 -939.58 0.05%

在2014年4月11日-5月12日期间，FED计划在滚动操作中，购买约160亿美元的机构债和机构抵押支持证券。

欲浏览MBS操作详情,请点选(here)

《本周主要新闻》

--美联储主席叶伦表示，对美国经济而言，持续低通胀是比物价上涨更直接的威胁。她强调联储在未来一段时期会实行政策刺激。叶伦谨慎地没有预言何时会将利率从零水准上调。相反，她强调升息决定将取决于就业市场的康复，以及通胀率能够多快升至联储的2%目标水准 。叶伦称，美国经济在向全面就业的目标上正取得“非常有意义的进展”，但仍有一些路要走 。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性，同时通过定期存款回收流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

----------------------------------------------------------------

4/15 七天期反向交易 1,121.651 0.25%(固定利率)

4/15 七天期定期存款 -1,533.635 0.23%

《本周主要新闻》

--欧洲央行正考虑采取开创性举措来避免经济陷入通缩，但这些举措中有一项若要出台还需时日，而且并不保证一定会出台。这项举措旨在修复一个处于金融危机重灾区的市场。央行正在想方设法促进欧洲证券化资产市场的发展，这些资产以贷款作为支持。

--欧洲央行总裁德拉吉表示，若欧元持续走强，欧洲央行将进一步放宽政策。德拉吉称，欧元汇率在决策过程中的影响愈发重要，将成为决策的诱因。这是迄今为止欧洲央行就准备实施刺激性资产购买计划发出的最明确信号。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

---------------------------------------

周三 133,960

上周三 130,590

---------------------------------------

当期变化 +3,370

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括回购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行公布3月10-11日政策会议记录显示，央行一位审议委员称，日圆疲软对推高消费者物价的影响可能比之前预想的更大。会议记录显示，审议委员们都认为，经济和物价形势的发展符合央行的主要预估。委员们亦认同，消费税调升不会让消费者支出脱离正轨，因劳动市场和薪资情况都在改善。日本央行在该次会议上决议维持政策不变。在之后4月7-8日的会议上，亦决议按兵不动。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率持稳于0.93%。 《本周主要新闻》

--台湾央行周三公布，共发行836.0亿台币存单，与当日存单到期金额834.0亿相较，存单发行余额增2亿。

--台湾央行周二公布，共发行962.0亿台币存单，与当日存单到期金额962.5亿相较，存单发行余额减0.5亿。