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亚洲 | 2014年 4月 17日 星期四 10:59 BJT

韩国汇市：韩元近持平，叶伦评论提供支撑但乌克兰形势打压涨幅

路透首尔4月17日 - 韩国韩元 周四缓缓向上但仍接近平盘，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)叶伦的评论和美联储正面的经济看法提供一些支撑。但乌克兰的紧张局势则限制涨幅。

0207 GMT，韩元兑美元 报1,037.3，较周三国内收盘价1,037.7微升0.04%。

叶伦周三表示，对美国经济而言，持续低通胀是比物价上涨更直接的威胁。她强调联储在未来一段时期会实行政策刺激。

大信经济研究所Hong Seok-chan预计，韩元兑美元周四料在1,034-1,040间交投。

“我们可能继续看到，一见韩元走低，就会出现出口商或外资的美元卖盘。”Hong称。

但乌克兰紧张形势升级则抑制韩元涨势。

0207GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,037.3 1,037.7

日圆/韩元 10.1696/756 10.1535

韩国公债期货 * 105.73 105.69

韩国综合股价指数 1,990.10 1,992.21

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)

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