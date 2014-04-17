中国债市动态：重申定向降准推动现券暖势，但乐观气氛已见平复

国际油市：OPEC秘书长称必须看到全球库存降至更接近五年均值
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。
路透北京4月17日 - 中国银行间市场现券周四现暖势，利率互换(IRS)跌幅更大一些。市场人士表示，总理表态对有关农商机构可降低存准率，一度极大鼓舞了多头信心，利率大幅下探；稍后预期有所平复，对总理重申先前政策的再认识，令市场分歧再现，利率又稍有反弹。
”现券和IRS(利率)都是回落反弹，跟昨天收盘比都跌了一些，IRS跌得更大，“上海一银行交易员称，”政策是12年就有的政策，总理再提了一下，机构后来觉得之前反应太乐观了，就没那么多人追了。“
北京一国有大行资深交易员亦称，央行公开市场操作情况出来后，先前利率跌幅略有缩小；总理表态确实令部分机构早先偏空的预期有所调整，但利率下行一定幅度后，分歧再次出现。
货币中介提供的数据显示，人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 一年和五年期今天凌晨报价中值在3.86%和4.28%，较昨日收盘价下跌20个(bp)左右；今晨略有反弹，幅度在3bp以内。
在上海一大型保险公司投资经理看来，昨夜今晨的行情，主要是受资金面的推动。不过，从早盘利率与信用的成交量仍多集中于中短端来看，谨慎的预期并未远去。
中国总理李克强周三主持召开国务院常务会议指出，今年首季经济开局平稳，经济增速、就业、物价等主要经济指标处于年度预期目标范围，没有越出上下限，经济运行继续保持在合理区间。要加大涉农资金投放，对符合要求的县域农村商业银行和合作银行适当降低存款准备金率。
业内人士周四透露，中国央行公开市场今日将仅进行950亿元人民币的28天期正回购操作，14天期品种暂未现身。据此计算，本周公开市场净回笼资金410亿元。
剩余期限约9.35年的固息国债最新报价 为4.43%/4.40%，上日尾盘为4.50%/4.44%。中金所五年期国债期货主力合约TF1406 中午报在92.772元，较上日结算价涨0.292元，或0.32%。(完) (发稿 曹巍浩; 审校 杨淑祯)
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。
路透吉隆坡4月27日 - 马来西亚棕榈油期货周四回吐涨幅收低，因为 投资人在市场触及两周高点后获利了结。 指标7月棕榈油期货 收跌0.3%，报每吨2,506马币(576.75美 元)，盘中曾触及4月14日以来高点2,545马币(林吉特)。 成交量为51,302口。 “市场在区间交投，有一些获利了结，”一名吉隆坡期货交易员表示 。 棕榈油最近受到出口疲弱以及产量增长预测造成的偏空人气打击。本 周料连续第三周下跌，本周迄今已经下跌0.9%。 马来西亚4月1-25日棕榈油出口较上月同期下滑，两家船货验证机构 给出的数据分别为下滑1.2%和下滑3.4%。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 下跌0.2%，大连9月豆油<DB Ycv1>上涨0.2%。大连9月棕榈油期货 最高跳涨1.3%。(完) (编译 李春喜 审校 张涛)
路透新加坡4月27日 - 亚洲石脑油及汽油裂解价差周四下跌，因本周 新加坡与美国库存高企。 亚洲石脑油裂解价差触及每吨73.53美元的五周低点，汽油裂解价差 亦触及四周低点每桶9.87美元。 官方数据显示，在截至4月26日的当周，新加坡陆上轻质馏分油库存 增加113万桶至近八个半月最高水准1,480万桶。这仅比2016年3月2日创下 的纪录高位1,550万桶低4.5%。 前一日数据显示美国汽油库存上周增长340万桶，而路透调查的分析 师预测是下降100万桶。 不过石脑油基本面基本上保持强劲，因供应预计收紧。这在现货交易 中得到反映。 例如，台塑石化已经购买了大约13万吨6月上半月到岸麦寮的规格未 定石脑油船货，成本加运费价(C&F)较日本报价每吨升水4-5美元。 这高于台塑石化4月12日为大约12万吨5月上半月运抵麦寮的石脑油支 付的升水，这些船货的最高升水是每吨2美元。 有七笔现货交易，其中两笔是汽油，其余的是石脑油。 伊藤忠商事和托