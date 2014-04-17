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亚洲 | 2014年 4月 17日 星期四 11:19 BJT

中国债市动态：重申定向降准推动现券暖势，但乐观气氛已见平复

路透北京4月17日 - 中国银行间市场现券周四现暖势，利率互换(IRS)跌幅更大一些。市场人士表示，总理表态对有关农商机构可降低存准率，一度极大鼓舞了多头信心，利率大幅下探；稍后预期有所平复，对总理重申先前政策的再认识，令市场分歧再现，利率又稍有反弹。

”现券和IRS(利率)都是回落反弹，跟昨天收盘比都跌了一些，IRS跌得更大，“上海一银行交易员称，”政策是12年就有的政策，总理再提了一下，机构后来觉得之前反应太乐观了，就没那么多人追了。“

北京一国有大行资深交易员亦称，央行公开市场操作情况出来后，先前利率跌幅略有缩小；总理表态确实令部分机构早先偏空的预期有所调整，但利率下行一定幅度后，分歧再次出现。

货币中介提供的数据显示，人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 一年和五年期今天凌晨报价中值在3.86%和4.28%，较昨日收盘价下跌20个(bp)左右；今晨略有反弹，幅度在3bp以内。

在上海一大型保险公司投资经理看来，昨夜今晨的行情，主要是受资金面的推动。不过，从早盘利率与信用的成交量仍多集中于中短端来看，谨慎的预期并未远去。

中国总理李克强周三主持召开国务院常务会议指出，今年首季经济开局平稳，经济增速、就业、物价等主要经济指标处于年度预期目标范围，没有越出上下限，经济运行继续保持在合理区间。要加大涉农资金投放，对符合要求的县域农村商业银行和合作银行适当降低存款准备金率。

业内人士周四透露，中国央行公开市场今日将仅进行950亿元人民币的28天期正回购操作，14天期品种暂未现身。据此计算，本周公开市场净回笼资金410亿元。

剩余期限约9.35年的固息国债最新报价 为4.43%/4.40%，上日尾盘为4.50%/4.44%。中金所五年期国债期货主力合约TF1406 中午报在92.772元，较上日结算价涨0.292元，或0.32%。(完) (发稿 曹巍浩; 审校 杨淑祯)
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