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亚洲 | 2014年 4月 18日 星期五 06:28 BJT

****主要国家经济指标预测--4月18日****

路透4月18日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：
       
    GMT时间  经济指标/活动                            公布时段       预估值       前值
    
    4月18日(五)
    0800   意大利工业订单(较前月)(经季节调整)               2月        --       +4.8%
                  工业订单(较上年同期)(未经季节调整)                   --       +2.6%
           意大利工业销售(较前月)(经季节调整)               2月        --       +1.2%
                  工业销售(较上年同期)(未经季节调整)                   --       +3.0%  
    0900   意大利薪资指数(较上月)                           3月        --       +0.1%
                     (较上年同期)                                      --       +1.4% 
    1430   美国ECRI经济领先指标                        4月11日当周     --       134.9

        
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：    
  
    GMT时间   经济指标/活动                            公布时段       现值      预估值
    
    4月17日(四)
    0500  日本消费者信心指数                           3月            37.5        --         
    0600  德国生产者物价指数(PPI)(较上月)              3月           -0.3%       持平        
                              (较上年同期)                           -0.9%      -0.7%       
    1230  加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月)            3月           +0.6%      +0.4%       
                             (较上年同期)                            +1.5%      +1.4%       
                央行核心CPI(较前月)                                  +0.3%      +0.3%       
                           (较上年同期)                              +1.3%      +1.3%       
    1230  美国一周初请失业金人数(万人)             4月12日当周        30.4       31.5        
              四周均值(万人)                                          31.2        --       
              续请失业金人数(万人)                  4月5日当周       273.9      279.5      
    1400  美国费城联邦储备银行制造业指数               4月          正16.6     正10.0
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