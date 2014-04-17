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亚洲 | 2014年 4月 17日 星期四 11:11 BJT

香港个股：金活医药抗流感药通过香港卫生署中成药注册审批，早盘股价上扬

路透香港4月17日 - 中国进口药品及保健品分销商--金活医药集团 周四宣布，旗下抗流感药“普济抗感颗粒”已通过香港卫生署中成药注册审批，即将推出市场。

公司表示，经反覆临床实践，证明“普济抗感颗粒”对由感冒引起的发热、咽痛及咽乾症状有良好功效，并适用于现时流行性病毒感冒。

“流感是威胁人类健康的一大挑战，而对流感的防治也早已引起了消费者的广泛关注。因此，集团认为普济抗感颗粒具有殷切的市场需求及广阔的前景。”金活医药主席兼执行董事赵利生称。

该公司股价早盘最多曾升6.9%，至2.48港元。过去一个月跌17.7%，三个月则涨1.2倍。（完） (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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