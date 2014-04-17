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亚洲 | 2014年 4月 17日 星期四 11:37 BJT

台湾债市：RP利率大致稳定，明日仍有松动机会

路透台北4月17日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周四大致稳定。市场资金宽松依旧，且券源有限，令利率变动不大。不过投信今日已提前安排明日框券，且落点陆续安排于月底，在证券商偏好资金跨月的情况下，明日较为高端的利率仍有松动机会。

交易员指出，投信及寿险找券态度仍然十分积极，投信尾盘的询问度亦有所增加，甚至愿意以较低的利率成交，但多数证券商的资金缺口早已弥平，因此利率仍持于当前水准。

〞这个月不是季底，资金应该会一路宽松到底，我们认为公债RP还是有往下试探0.53%的机会。〞一证券商交易员说。

证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.54-0.55%；30天内公司债RP利率主要交投在0.64-0.65%，均大致与上日相同。

主要大型票券商10天内公债附买回利率成交在0.45-0.50%，极短天期利率落在0.40-0.45%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.57%，极短天期公司债利率则在0.46-0.48%，也同上日。

下周新发行债券计有周四(24日)同欣电子 20亿台币转换公司债、周五(25日)台湾土地 5亿台币普通公司债。(完) (记者 林妙容; 审校 林高丽)
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