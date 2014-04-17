版本:
中国
亚洲 | 2014年 4月 17日 星期四 11:37 BJT

澳洲数据：第一季企业现况指数创18个月高位--NAB调查

路透悉尼4月17日 - 周四公布的调查显示，澳洲企业活动上季改善，因销售、获利和远期订单均提速。

澳洲国民银行(NAB) 针对逾900家企业进行的季度调查亦显示，受访者乐观预期这种改善趋势将持续下去，对于未来三至12个月的前景展望维持坚稳。

第一季企业现况指数小升2点至零，创18个月最高。销售、雇佣和获利均上升，远期订单指数则大涨4点，至正2.

信心指数下滑2点至正6，但仍高于长期均值正4。

第一季通胀压力温和，零售物价仅小升0.3%，劳工和采购成本亦稳稳受控。(完)

(编译 艾茂林; 审校 孙茉莉)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐