《分析》经济无碍中国央行温和净回笼，定向降准送暖但难引甘霖普降

* 公开市场本周转为净回笼，规模410亿元

* 对县域银行降准，有利强化资金相对宽松预期

* 中国经济无大碍，全面降准暂无必要

* 未来政策走向，要看二季度经济形势

作者 李宏薇

路透上海4月17日 - 最新数据显示，中国经济形势暂无大碍，加之增加投资等多举措助力稳增长，货币政策放松压力得以舒缓。因此本周央行公开市场维持着较为平稳的操作力度，虽由净投放转为净回笼，也未令资金面承压。

业内人士指出，针对县域银行的定向降准，一定程度上增强了相对宽松资金预期的持续性，给市场带来暖风。不过在经济形势未有明显走恶前，仍没有必要出台全面降准等实质宽松政策，最早的放松观察时点有望在6月前后出现。

周三召开的国务院常务会议称，在金融服务“三农”(农村、农业、农民)发展的措施方面，要加大涉农资金投放，对符合要求的县域农村商业银行和合作银行适当降低存款准备金率。落实县域银行业法人机构一定比例存款投放当地的政策。

民生银行金融市场部首席分析师李志强认为，定向降准的说法，实质上应与惠农政策关联更强，而非市场此前期盼意义上的货币政策真正放松。

“(定向降准)一是量不大，二是甚至会将全面降准的事再往后推一段时间。货币政策短期来看，还应该是基本不变，至少要看看二季度的数据。”他称。

作为央行调控的具体操作工具，本周公开市场重又转回净回笼，规模为410亿元人民币；上周公开市场净投放550亿元，为自春节后首现单周净投放。

不过从债券市场反应来看，仍从中嗅到一些偏乐观的信号。

“正反解读都有，我觉得这个政策，体现的是大方向的偏宽松，定调了。”广发银行高级交易员颜岩表示。

银行间市场现券周四现暖势，利率互换(IRS)跌幅更大一些。市场人士表示，总理表态对有关农商机构可降低存准率，一度极大鼓舞了多头信心，利率大幅下探；稍后预期有所平复，对总理重申先前政策的再认识，令市场分歧再现，利率又稍有反弹。

中国央行今日仅进行了950亿元的28天期正回购操作；周二则分别进行了790亿元和930亿元的14天和28天正回购。上述利率均持稳在3.8%和4.0%。

对于14天期正回购的缺席，交易员称，应该是若进行14天操作，将在五一假期期间到期所致，还看不出有其他更深层次原因。

欲浏览中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选 link.reuters.com/huz58v

**正回购利率持坚，政策预期以稳为主**

近期密集公布的首季经济数据，尤其是略高于预期的GDP增速，令期盼货币政策放松的热情有所降温。加之棚户区改造和加快铁路投资等微刺激举措频出，货币政策进一步放宽的必要性已经不大。

另外，近期公开市场操作显示，此前中性偏紧的取向已有松动。在“中性”甚至渐松基调下，维持货币市场相对稳定成为央行主要操作目标。

兴业银行首席经济学家鲁政委最新报告指出，从当前的经济金融运行情况来看，流动性状况本身完全不构成对金融机构信贷能力的约束。当前流动性宽松，降准也并非对症之策。若要降低融资成本，那么，更有针对的货币政策，应当适当降低28天正回购利率。

北京一大型券商分析师认为，“公开市场估计保持平稳吧，短端比较宽松，不需要专门针对短端的放松政策。更多的是需要针对中长端利率的定向放松政策。”

他解释说，目前关于降低长期利率的说法和讨论很多，其中不排除包括为国开行住宅专项金融债提供专项放松等。

本月稍早，国务院提出，将采取市场化发行住宅金融专项债券，重点用于支持棚改及城市基础设施等相关工程建设，同时将设立铁路发展基金，加快铁路尤其是中西部铁路建设。

另外，在定向降准一度带来利好心情过后，今日公开市场正回购利率依旧持稳，该消息为非实质性放松的信号，令机构情绪渐恢复稳定。

以静制动的政策预期，也与此前官方一直强调的稳增长有基础，不会因经济一时波动而采取短期强刺激政策不谋而合。

不过三菱东京日联银行(中国)首席金融市场分析师李刘阳认为，此前有过局部降准后再普降的情况，加之出口、投资等不甚理想，不能完全排除随后紧跟新的宽松政策可能。当然，客观来说，最好的观察时间点，可能要推至6月前后，二季度经济形势更为明朗之时。

中国一季度国内生产总值(GDP)同比增长7.4%。该增速不仅低于政府制定的全年平均增长目标7.5%，亦为2012年三季度以来最低季度增速。

今年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购操作向市场投放资金。随后自2月中旬起，转向正回购操作，期限包括14天和28天期两种。虽然二者操作频率不尽相同，但中标利率一直分别持稳在3.80%和4.00%。

另外，根据已公布信息，除常规的正/逆回购以外，2014年央行仅在2月27日使用了一次短期流动性调节工具(SLO)回笼流动性，操作规模1,000亿元，期限五天，利率3.40%。常备借贷便利(SLF)则未有新的操作。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 (周二) 1,720

(周四) 950

逆回购 (周二) --

(周四) --

央票到期 --

央票到期续做 --

正回购到期 2,260

逆回购到期 --

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净回笼 410 (完)

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