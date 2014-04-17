更新版 1-企业并购：台湾金管会将暂停审查中信金并台寿保申请案

国际油市：OPEC秘书长称必须看到全球库存降至更接近五年均值
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。
(新增官员谈话)
路透台北4月17日 - 台湾金管会主委曾铭宗周四称，将暂停审查中信金控 并购台寿保 申请案，因台寿保大股东态度生变。
曾铭宗今天在立法院备询场边对记者做出以上表述，同时他一再重申双方合并要合意，整并才有成效，若双方愿意往下谈，合并案申请持续进行才有意义。
“假设双方没有意愿，核准一点意义都没有，初步看来台寿保似乎有不同意见，双方意愿我们充分尊重。”他说。
曾铭宗并指出，外资想要持有龙邦或间接持有台寿保，金管会将进行两项审查，包括资金来源审查及股东适格性的审查，对于资金来自港、澳则不预设立场。
台寿保大股东龙邦国际 今早公告，去年10月31日董事会决议同意转投资事业台寿保与中信金的股份转换案，迄至目前为止，股份转换案将于今年4月20日前仍无法办理完成，如再延宕，将损及台寿保及该公司权益，经董事会开会决议通过于台寿保董事会上表示反对此延展案并终止原股份转换契约。
龙邦国际将于明日台寿保董事会提出该议案，金管会仍待台寿保公告董事会决议内容。
此前大陆媒体报导，澳门赌王何鸿燊女儿何超蕸担任董事长的川盟金融 ，拟收购台寿保大股东龙邦国际19%股权。
中信金控在去年10月底宣布将收购台寿保(台湾人寿)，换股比例为1股台寿保普通股换1.44股中信金普通股，及1股台寿保特别股换1股中信金特别股。
中信金股价周四收涨0.78%报19.45台币；台寿保则跌停至24.45台币。(完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。
路透吉隆坡4月27日 - 马来西亚棕榈油期货周四回吐涨幅收低，因为 投资人在市场触及两周高点后获利了结。 指标7月棕榈油期货 收跌0.3%，报每吨2,506马币(576.75美 元)，盘中曾触及4月14日以来高点2,545马币(林吉特)。 成交量为51,302口。 “市场在区间交投，有一些获利了结，”一名吉隆坡期货交易员表示 。 棕榈油最近受到出口疲弱以及产量增长预测造成的偏空人气打击。本 周料连续第三周下跌，本周迄今已经下跌0.9%。 马来西亚4月1-25日棕榈油出口较上月同期下滑，两家船货验证机构 给出的数据分别为下滑1.2%和下滑3.4%。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 下跌0.2%，大连9月豆油<DB Ycv1>上涨0.2%。大连9月棕榈油期货 最高跳涨1.3%。(完) (编译 李春喜 审校 张涛)
路透新加坡4月27日 - 亚洲石脑油及汽油裂解价差周四下跌，因本周 新加坡与美国库存高企。 亚洲石脑油裂解价差触及每吨73.53美元的五周低点，汽油裂解价差 亦触及四周低点每桶9.87美元。 官方数据显示，在截至4月26日的当周，新加坡陆上轻质馏分油库存 增加113万桶至近八个半月最高水准1,480万桶。这仅比2016年3月2日创下 的纪录高位1,550万桶低4.5%。 前一日数据显示美国汽油库存上周增长340万桶，而路透调查的分析 师预测是下降100万桶。 不过石脑油基本面基本上保持强劲，因供应预计收紧。这在现货交易 中得到反映。 例如，台塑石化已经购买了大约13万吨6月上半月到岸麦寮的规格未 定石脑油船货，成本加运费价(C&F)较日本报价每吨升水4-5美元。 这高于台塑石化4月12日为大约12万吨5月上半月运抵麦寮的石脑油支 付的升水，这些船货的最高升水是每吨2美元。 有七笔现货交易，其中两笔是汽油，其余的是石脑油。 伊藤忠商事和托