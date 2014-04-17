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亚洲 | 2014年 4月 17日 星期四 15:40 BJT

更新版 1-企业并购：台湾金管会将暂停审查中信金并台寿保申请案

(新增官员谈话)

路透台北4月17日 - 台湾金管会主委曾铭宗周四称，将暂停审查中信金控 并购台寿保 申请案，因台寿保大股东态度生变。

曾铭宗今天在立法院备询场边对记者做出以上表述，同时他一再重申双方合并要合意，整并才有成效，若双方愿意往下谈，合并案申请持续进行才有意义。

“假设双方没有意愿，核准一点意义都没有，初步看来台寿保似乎有不同意见，双方意愿我们充分尊重。”他说。

曾铭宗并指出，外资想要持有龙邦或间接持有台寿保，金管会将进行两项审查，包括资金来源审查及股东适格性的审查，对于资金来自港、澳则不预设立场。

台寿保大股东龙邦国际 今早公告，去年10月31日董事会决议同意转投资事业台寿保与中信金的股份转换案，迄至目前为止，股份转换案将于今年4月20日前仍无法办理完成，如再延宕，将损及台寿保及该公司权益，经董事会开会决议通过于台寿保董事会上表示反对此延展案并终止原股份转换契约。

龙邦国际将于明日台寿保董事会提出该议案，金管会仍待台寿保公告董事会决议内容。

此前大陆媒体报导，澳门赌王何鸿燊女儿何超蕸担任董事长的川盟金融 ，拟收购台寿保大股东龙邦国际19%股权。

中信金控在去年10月底宣布将收购台寿保(台湾人寿)，换股比例为1股台寿保普通股换1.44股中信金普通股，及1股台寿保特别股换1股中信金特别股。

中信金股价周四收涨0.78%报19.45台币；台寿保则跌停至24.45台币。(完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)
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