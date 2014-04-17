中国汇市：人民币即期早盘小幅升值，市场在窄幅波动中觅方向

国际油市：OPEC秘书长称必须看到全球库存降至更接近五年均值
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。
* 人民币即期早盘小幅升值
* 中间价小幅升值
* 6.20关键关口突破前市场料窄幅波动
* 继续洞察央行监管意图
路透北京4月17日 - 人民币兑美元即期汇率 周四早盘小幅升值，因中间价脱离昨日触及的逾七个月新低，引领即期早盘小幅走升。
交易员称，早盘市场波动并不大，此前的一季度数据基本符合预期，未对市场产生方向性的指引，而监管层料乐见当前人民币汇率弱势波动的格局，短期没有明确的方向，市场将在窄幅波动中继续探查监管层意图。
“市场没有明确方向，只有等市场自然突破6.20后再去看监管意图，...（美元）向上的可能性也有。”上海一股份制行交易员指出。
北京时间11:36，人民币兑美元即期报6.2181元，上日收报6.2214元。今日人民币兑美元中间价 为6.1575元，上日中间价为6.1589元。
交易员并指出，汇价在升破6.20之前，市场估计就维持目前的窄幅震荡。截止11:43，周四的即期成交额仅为59亿美元。
中国总理李克强周三主持召开国务院常务会议指出，今年首季经济开局平稳，经济增速、就业、物价等主要经济指标处于年度预期目标范围，没有越出上下限，经济运行继续保持在合理区间。
全球汇市方面，日圆兑美元周四亚洲早盘在一周低位附近徘徊，由于全球股市上涨削弱对该避险货币买需，日圆隔夜全线下跌。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2505/55，上日尾盘为6.252。
北京时间11:37，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2194/03元，上一交易日尾盘报6.2245元。
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。（完） (发稿 李文科; 审校 黄凯)
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。
路透吉隆坡4月27日 - 马来西亚棕榈油期货周四回吐涨幅收低，因为 投资人在市场触及两周高点后获利了结。 指标7月棕榈油期货 收跌0.3%，报每吨2,506马币(576.75美 元)，盘中曾触及4月14日以来高点2,545马币(林吉特)。 成交量为51,302口。 “市场在区间交投，有一些获利了结，”一名吉隆坡期货交易员表示 。 棕榈油最近受到出口疲弱以及产量增长预测造成的偏空人气打击。本 周料连续第三周下跌，本周迄今已经下跌0.9%。 马来西亚4月1-25日棕榈油出口较上月同期下滑，两家船货验证机构 给出的数据分别为下滑1.2%和下滑3.4%。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 下跌0.2%，大连9月豆油<DB Ycv1>上涨0.2%。大连9月棕榈油期货 最高跳涨1.3%。(完) (编译 李春喜 审校 张涛)
路透新加坡4月27日 - 亚洲石脑油及汽油裂解价差周四下跌，因本周 新加坡与美国库存高企。 亚洲石脑油裂解价差触及每吨73.53美元的五周低点，汽油裂解价差 亦触及四周低点每桶9.87美元。 官方数据显示，在截至4月26日的当周，新加坡陆上轻质馏分油库存 增加113万桶至近八个半月最高水准1,480万桶。这仅比2016年3月2日创下 的纪录高位1,550万桶低4.5%。 前一日数据显示美国汽油库存上周增长340万桶，而路透调查的分析 师预测是下降100万桶。 不过石脑油基本面基本上保持强劲，因供应预计收紧。这在现货交易 中得到反映。 例如，台塑石化已经购买了大约13万吨6月上半月到岸麦寮的规格未 定石脑油船货，成本加运费价(C&F)较日本报价每吨升水4-5美元。 这高于台塑石化4月12日为大约12万吨5月上半月运抵麦寮的石脑油支 付的升水，这些船货的最高升水是每吨2美元。 有七笔现货交易，其中两笔是汽油，其余的是石脑油。 伊藤忠商事和托