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亚洲 | 2014年 4月 17日 星期四 11:48 BJT

中国汇市：人民币即期早盘小幅升值，市场在窄幅波动中觅方向

* 人民币即期早盘小幅升值

* 中间价小幅升值

* 6.20关键关口突破前市场料窄幅波动

* 继续洞察央行监管意图

路透北京4月17日 - 人民币兑美元即期汇率 周四早盘小幅升值，因中间价脱离昨日触及的逾七个月新低，引领即期早盘小幅走升。

交易员称，早盘市场波动并不大，此前的一季度数据基本符合预期，未对市场产生方向性的指引，而监管层料乐见当前人民币汇率弱势波动的格局，短期没有明确的方向，市场将在窄幅波动中继续探查监管层意图。

“市场没有明确方向，只有等市场自然突破6.20后再去看监管意图，...（美元）向上的可能性也有。”上海一股份制行交易员指出。

北京时间11:36，人民币兑美元即期报6.2181元，上日收报6.2214元。今日人民币兑美元中间价 为6.1575元，上日中间价为6.1589元。

交易员并指出，汇价在升破6.20之前，市场估计就维持目前的窄幅震荡。截止11:43，周四的即期成交额仅为59亿美元。

中国总理李克强周三主持召开国务院常务会议指出，今年首季经济开局平稳，经济增速、就业、物价等主要经济指标处于年度预期目标范围，没有越出上下限，经济运行继续保持在合理区间。

全球汇市方面，日圆兑美元周四亚洲早盘在一周低位附近徘徊，由于全球股市上涨削弱对该避险货币买需，日圆隔夜全线下跌。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2505/55，上日尾盘为6.252。

北京时间11:37，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2194/03元，上一交易日尾盘报6.2245元。

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。（完） (发稿 李文科; 审校 黄凯)
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