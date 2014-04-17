国际油市：利比亚何时能恢复稳定的石油产出还很难预测--石油部长

路透的黎波里/伦敦4月16日 - 利比亚石油部长周三表示，恢复稳定的石油产出没有确定的时间表，因为结束与反叛组织间僵局的努力仍可能失败，且港口关闭了九个月可能有部分设施受损。

一艘油轮周三开始在利比亚东部的Hariga港装载原油，是7月以来首次，也释出正面的迹象，显示遭Ibrahim al-Jathran领导的东部联邦主义组织控制的四处港口或可望解除封锁。

但利比亚要让庞大的石油产业恢复顺畅运作仍面临许多障碍。解除该国最大石油港口封锁的协商仍在持续进行，而上周协议后预定重启的另一座港口，仍被Jathran所控制。(完) (编译 张若琪 审校 许娜)