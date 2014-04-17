版本:
中国
亚洲 | 2014年 4月 17日 星期四 11:55 BJT

中国棉花：3月进口棉花22.2万吨，数量减少但价格有所上涨--行业协会

路透北京4月17日 - 中国棉花协会周四称，2014年3月中国进口棉花22.2万吨，进口数量继续回落，但平均价格环比同比均有所上涨。

棉花协会网站援引海关统计指出，2014年前3个月共进口棉花76.06万吨，同比下降44.3%。

数据并显示，3月中国进口棉花较上月减少2.4万吨，减幅9.7%，同比减少58%。

而价格方面，3月棉花平均进口价格2,062美元/吨，较2月上涨56美元，涨幅2.8%，同比上涨9.5%。（完）

更多细节，请点选棉花协会网站(here) (发稿 李文科; 审校 曾祥进)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐