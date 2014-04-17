更正-《热点透视》聚美优品赴美IPO，抢夺高估值窗口正当时

(更正：第二段译文有误，应为“利用用户口碑出售种类有限的物品”，而非“通过出售一些的物品获得用户的认可”。删除其它赘字和修改错字。)

撰稿 Ethan Bilby

路透香港4月17日 - 聚美优品靠的是一个简单的判断：越来越富有的中国消费者会在非必需品上增加支出。这个逻辑已推动这家护肤品在线零售商酝酿在美国进行首次公开发行(IPO)。此次IPO可能筹集至多4亿美元，若以高估值的同行来衡量，聚美优品的估值达到30亿美元。除了良好的增长速度以外，聚美优品还取得了盈利。不过由于准入门槛低，成立时间短，带来的质疑是：随着行业的成熟，聚美优品还会过得好么？

聚美优品的策略是，利用用户口碑出售种类有限的物品，同时做一个在线商城为第三方提供平台。去年聚美优品的营收增长逾一倍至4.83亿美元，此前其开始通过“闪购”来销售打折奢侈品。与此同时，其营业利润也接近翻倍。而与同样计划在美IPO的更大对手京东不同，聚美优品已经在盈利。

在线护肤品零售业正在迅猛地增长，据Euromonitor预测，一直到2017年该行业的年均增长速度或在22%。今年消费者在美妆和养护品上的网络消费将达到390亿元人民币(63亿美元)。尽管北京当局的反腐败运动普遍打击了奢侈品的销售，但化妆和服装领域受到的影响较小。

但另一方面我们也要看到该行业相对短暂的历史。聚美优品成立仅仅四年，履历单薄。其快速的增长速度也表明了在线零售业的门槛是多么的低。而且还有诸如阿里巴巴这样财大气粗的对手。后者作为中国电子商务的老大，也可能效仿聚美优品的模式。阿里巴巴正在寻求双层股权结构，根据这样的设计，新股东必须接受公司管理层拥有巨大的权力。

据Eikon估算，聚美优品的另一个对手唯品会 以2014年获利计算，现在的市盈率为64倍，这比日本的资生堂 高出一倍还多。以2013年4.83亿美元营收为基础，若聚美优品的增长速度能够达到88%(估算的唯品会营收增速)，同时5.2%的净利润率保持不变，那么其估值可能达到30亿美元。果真如此的话，其可以赶在IPO估值回落前完成发行。(完)