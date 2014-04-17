更新版 1-中国数据：今年利用外资将稳定增长，5月进出口可能好转--商务部

* 3月FDI金额为九个月高点，同比小降 * 预计二季度外贸形势好于一季度 * 今后几个月消费增速可望逐步加快 路透北京4月17日 - 中国商务部周四公布的3月实际使用外资同比下降1.5%，为14个月 来首次出现负值。但商务部发言人沈丹阳称，单月小幅波动均属正常，并不影响全年利用外 资的稳定增长。 他并表示，虽然中国一季度外贸不如预期，但对实现全年外贸目标仍充满信心，可能从 5月开始会有较好的数据表现，二季度形势料比一季度好。 “3月份虽然出现了这样的波动，但不影响全年利用外资的稳定增长。我们对全年利用 外资的稳定增长仍然是充满信心的，”沈丹阳在商务部记者会上说。 他解释称，在一年12个月当中，由于个别投资项目金额的变化，由于一些宏观经济政策 环境的变化，比如最近人民币的汇率波动因素的影响等等，会出现个别月份利用外资，包括 对外投资也是这样，出现一些小幅的波动，这都是正常的。 商务部3月中国实际使用外资(FDI)122亿美元，为九个月最高水准；但受基数影响，同 比下降1.5%，为2013年1月以来首度再现负增长，当时为下降7.3%。 整个1-3月，中国实际使用外资315亿美元，同比增长5.5%；其中，服务业实际使用外资 金额173.92亿美元，同比增长20.55%，在全国总量中的比重为55.13%；制造业使用外资116. 35亿美元，同比下降11.69%，占比为36.88%。 一季度东盟对中国实际投入外资金额19.66亿美元，同比增长7.84%；香港对内地投资21 6.05亿美元，同比增长11.29%；美国对华实际投入外资金额10.39亿美元，同比下降1.91%； 欧盟28国对华实际投入外资金额15.50亿美元，同比下降24.52%。 虽然一季度中欧双向投资有所下降，但沈丹阳称，这一下降是暂时性的，而不是趋势性 的，中方仍然高度重视并看好对欧经贸合作的前景。 对外投资方面，中国1-3月累计实现对外非金融类直接投资199亿美元，同比下降16.5% 。 2013年全年中国累计实际使用外资金额为1,175.86亿美元，同比增长5.25%；境内投资 者全年实现对外非金融类直接投资901.7亿美元，同比增长16.8%。 历史FDI数据实际投资额(亿美元)及同比变动(%) : FDI 14年3月 2月 1月 金额 122 85.5 107.6 同比 -1.5 4.09 16.1 FDI 13年1 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 2月 金额 120.8 85 84.2 88.4 83.8 94.1 143.9 92.6 84.4 124.2 82.1 92.7 同比 3.3 2.4 1.24 4.88 0.62 24.1 20.12 0.29 0.4 5.65 6.32 -7.3 **外贸数据5月可能好转**? 中国3月出口同比下降6.6%，进口同比下降11.3%。进出口额双双同比下滑让人大跌眼镜 ，这固然可以归咎于去年同期基数偏高，但外需复苏差强人意也难脱干系。 “二季度的形势应该比一季度好，但是也可能从5月份开始才会有较好的数据体现，” 沈丹阳称。 他并解释称，一季度出口疲弱主要因去年同期部分地区对香港异常贸易垫高了基数，也 跟一季度新兴经济体需求疲弱有关。 沈丹阳对进出口实际表现应该比数据本身反映得要好的看法表示认同，指因除了规模以 上工业企业出口交货值实现4.2%增长外，出口经理人指数环比也在持续上升。 “尽管前三个月海关统计表现出来的进出口数据并不理想，甚至可能4月份也不一定会 尽如人意，但是我们对全年外贸实现预期的目标仍然是充满信心的，”沈丹阳说。 据他透露，最近商务部和海关总署分别对几千家出口企业的经理人进行了问卷调查，结 果显示，对出口前景乐观的企业今年以来是逐月上升的。 在谈到国内消费情况时，沈丹阳指出，一季度消费市场稳定趋好，预计今年消费市场总 体将保持平稳发展，随着国家扩大消费一系列政策措施的进一步落实到位，今后几个月消费 市场增速可望逐步加快。 当被问及曹妃甸自贸区方案进展情况时，他表示，对于有关省份建立自贸试验区或者园 区、港区的情况，目前并没有最新消息披露。（完） (发稿 乔艳红; 审校 黄凯)