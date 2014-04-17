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亚洲 | 2014年 4月 17日 星期四 12:21 BJT

日本债市：公债价格几无变动，20年期新债标售需求良好

指标10年期日债收益率(殖利率) 跌0.5个基点，至0.600%，缓慢跌向3月初触及的10个月低点0.570%。

10年期日债期货6月合约 涨0.05点，至145.09。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.0 0.085%

五年期公债 0.000% +0.0 0.185%

10年期公债 0.600% -0.5 0.605%

20年期公债 1.470% +0.0 1.470%

30年期公债 1.680% +0.5 1.675%

10年期公债期货 <0#JGB:> 145.10 +0.06 145.04

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 白云; 审校 王兴亚)
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