美国个股：通用汽车正在研究点火开关召回的补偿计画--律师

路透纽约4月16日 - 一名代表通用汽车 的律师周三首度表示，该公司正在研拟一套方案，可能就受到不良点火开关影响的个别消费者进行补偿；因为此问题而召回的汽车达数百万辆。

律师Kenneth Feinberg在接受CNBC专访时表示，根据他与通用汽车的初步对话，“他们要求我协助研拟可能用于补偿适用对象的某种方案。”

Feinberg周三表示，“现在问题在于该方案适用于哪些人、是否会成立基金、金额多寡、定义如何计算损害、以及需要提出哪些证明等等，这些都还需要讨论。”

在相关情势发展方面，通用汽车表示将要求一联邦法院禁止该公司2009年破产之前的相关诉讼行动，暗示其对于这次召回引发的合法索赔将取更严格的立场。

根据文字记录，Feinberg向CNBC表示，可能还要数周才会见到实际计划架构明朗化。

通用汽车拒绝对Feinberg的谈话直接置评。该公司发言人Greg Martin在电子邮件中写道，公司承认“在这件事上负有民事及法律责任”，并聘请Feinberg协助研究。

无法立即连络上Feinberg置评。(完) (编译 张明钧; 审校 白云)